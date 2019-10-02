國旅卡大幅放寬 明年起不限假日放寬認定範圍

2019-10-02 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



行政院將鬆綁國旅卡使用限制，明年元旦起上路，民進黨立委許智傑今天在臉書搶先公佈國旅卡放寬範圍，許表示，明年起，國旅卡刷卡不限休假日，「自行運用額度」也將放寬認定範圍，另外，明年改制後，強制休假將縮短為10天，但消費金額仍維持1萬6000元。許智傑說，國旅卡放寬只是過渡時期的權宜措施，未來仍應該國旅卡退場邁進，回歸不休假加班費的正軌。

許智傑表示，過去國旅卡使用上有許多限制，例如僅能配合休假日使用，明年起，新制刷卡則不限休假日；另外，「自行運用額度」必須到交通部觀光局認定通過的「國民旅遊卡特約商店」刷卡消費，才可以核實補助，明年起，也將放寬認定範圍；至於公務人員詬病的「強制休假」制度，原規定具每年14日以上休假資格的公務人員，每年需強制休假14天，此14天的不休假加班費，一律以額度1萬6000元的國民旅遊卡方式辦理，明年起改制後，強制休假將縮短為10天，但消費金額仍維持1萬6000元。