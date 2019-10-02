親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

親民黨若不給門票選總統 王金平：上天不讓我選

植入性醫材無追蹤機制 立委批政府角色功能不見

2019-10-02 17:20聯合報 記者楊雅棠╱即時報導

今日召開立法院社福及衛環委員會，立法委員林淑芬質疑衛生福利部醫材管理在上市前不論國內外都未做臨床試驗，僅進行通報管理，且通報門檻過高形同未管理，痛批政府的角色功能不見，「等於沒有國家」！

林淑芬表示，今年7月已與婦女團體針對高風險植入物，如乳房植入物及陰道人工網膜等，建議衛福部應建立登錄追蹤機制召開記者會。她表示現行針對這類高風險的醫療植入物僅依賴醫材廠商和醫事人員主動通報，然而通報門檻過高，除非發生死亡、危及生命等才算發生不良反應需要通報，認為這樣的監測系統不夠完備。

林淑芬以乳房植入物導致罕見淋巴癌（ALCL）為例，義大利、英國等都以建立乳房植入物登錄系統，以監控長期有效性與安全性。另外，陰道人工網膜則未有上市前審核門檻，且在陸續發現患者出血、穿破陰道壁後仍未禁用。

對此，食藥署醫療器材及化妝品組副組長王淑芬則表示，目前針對植入性醫材上市前後都會做評估和監控管理。另針對陰道人工網膜未禁用一事，她表示經召開安全諮議會，專家認為安全大於風險且無適合替代的方法，因此不停用。但將會朝向將病患篩選原則放到仿單，以及病患知情同意的方向研擬管理辦法。

立委林淑芬今於衛環委員會質疑植入性醫材之管理。記者楊雅棠／攝影
立委林淑芬今於衛環委員會質疑植入性醫材之管理。記者楊雅棠／攝影
分享

林淑芬醫材義大利
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

不會買不到？限量悠遊卡將採預購制

2019-10-02 16:36

搭機注意！米塔颱風直奔韓國 台灣虎航釜山航班取消

2019-10-02 14:47

全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡打敗眾歐美大國

2019-10-02 13:22

星宇首架飛機編號B58201 最快12月中對外售票

2019-10-02 11:05

恐龍待售中 這些化石成住家與企業中的擺設

2019-10-02 14:37

愛的器捐路跑 高中生幫你畫Q版人像

2019-10-02 12:27

回收手機參加抽獎 環保署送iPhone手機

2019-10-02 11:53

大學生手機過度依賴 女比男高

2019-10-02 12:47

台彩推出兩款新刮刮樂 總獎金逾10億元

2019-10-02 12:53

歡慶國慶！13處國家森林遊樂區 國慶連假半票入園

2019-10-02 11:59

好市多中和店收停車費了 奇幻畫面讓網友敲碗：全台跟進

2019-10-02 10:29

月入12萬！苗栗外送員曬血汗明細最高一天69單

2019-10-02 13:57

國旅卡大幅放寬 明年起不限假日 放寬認定範圍

2019-10-02 18:28

不願意面對失智 請備妥1300萬

2019-10-02 16:52

「白晝之夜」周末登場 劍南路站旁道路有交管

2019-10-02 15:50

俄羅斯人飲酒少43% 男性壽命增11歲

2019-10-02 14:51

禁墮胎公投提案 陳時中：又不是公投的人要生

2019-10-02 14:48

長照基金4年內破產？衛福部將提自行估算版本

2019-10-02 14:37

國人日用3C逾10小時 白內障找上年輕人

2019-10-02 14:32

鐵博籌備處揭牌 文化部盼洪致文做出「活的鐵博館」

2019-10-02 14:28

台大發現黑潮水文結構 有望提升精準預報氣候變遷

2019-10-02 14:26

跑完馬拉松「跑者膝」上身 中醫師針灸、理筋趕走疼痛

2019-10-02 14:11

安寧緩和醫療 全台64萬人自願簽署

2019-10-02 13:39

獨／新措施！民眾轉診不必再怕看不到資料了

2019-10-02 13:21

50萬近視者逃不出失明命運 醫籲下課教室淨空政策化

2019-10-02 13:15

動物版刮刮樂太Q！新款「台灣好麻吉」即日上市

2019-10-02 12:43

學步幼兒O形腿扁平足 醫院：足弓會發育、不必太擔心

2019-10-02 12:39

今天不做明天會後悔 抗氣候變遷農業這樣調適

2019-10-02 12:32

國慶假期 僅台北故宮郵局營業

2019-10-02 12:32

澎湖日常？嬤為孫準備「扁蟹」當早餐 網暴動：一早就這麼猛

2019-10-02 12:00

食品中塑膠微粒害健康？衛福部委託研究明年八月公布

2019-10-02 11:52

吃紅肉有害健康？新研究：未必

2019-10-02 11:52

藥用無人機噴藥農作 請先來上課考照

2019-10-02 11:48

護眼調查 國人日用3C逾10小時 乾眼症年輕化

2019-10-02 11:32

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:22

洪致文：走在正確軌道 鐵博汽笛很快響

2019-10-02 10:52

眼睛也有「在地病」 竹科人特別容易得這些眼疾

2019-10-02 10:42

【食力】火鍋必備角色！你知道貢丸的香Q、多汁是這樣來的嗎

2019-10-02 09:14

還有颱風嗎？賴忠瑋：有擾動發展 未來兩周持續觀察

2019-10-02 07:27
看更多

熱門文章

好市多中和店收停車費了 奇幻畫面讓網友敲碗：全台跟進

2019-10-02 10:29

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

星宇首架飛機編號B58201 最快12月中對外售票

2019-10-02 11:05

回收手機參加抽獎 環保署送iPhone手機

2019-10-02 11:53

兩個月消費26張發票就有4張中獎 她大方分享秘訣

2019-10-01 21:35

月入12萬！苗栗外送員曬血汗明細最高一天69單

2019-10-02 13:57

眼睛也有「在地病」 竹科人特別容易得這些眼疾

2019-10-02 10:42

「大樂透」號碼出爐 頭獎上看5.5億

2019-10-01 21:20

全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡打敗眾歐美大國

2019-10-02 13:22

男子美國就醫獲健保核退35.5萬 實際金額恐破千萬

2019-10-01 19:00

還有颱風嗎？賴忠瑋：有擾動發展 未來兩周持續觀察

2019-10-02 07:27

劍湖山世界擴大優惠！ 國慶四天連假身分證號「1」、「0」入園只要299

2019-10-01 18:34

延遲篩檢新生兒劇增...錯過出生黃金期 傷害不可逆

2019-10-02 01:05

不明女子闖香奈兒謝幕 被超模Gigi請下台

2019-10-01 20:41

每日星座運勢／獅子運勢不錯的一天　賺錢的機會多

2019-10-02 00:00

【生活見聞】藍月／他的第一次大人味

2019-10-02 06:00

【婚內心事】林初／我想讓他當上好爸爸

2019-10-02 06:00

工研院自駕車將在南寮公開場域測試 勿好奇干擾

2019-10-01 19:58

【我見我思】劉愛玲／善用美麗的雙眼

2019-10-02 06:00

Uber轉型 攜手多元計程車

2019-10-02 01:05

宜蘭昨創83年來10月最高溫 竟跟米塔有關

2019-10-02 07:22

小米克斯未開眼就送收容 奶爸奶媽爆肝照料「求包養」

2019-10-01 20:22

全球首家「BAKE WORKS」開幕 4大超人氣日系甜點輪番上陣

2019-10-02 00:39

獨／新措施！民眾轉診不必再怕看不到資料了

2019-10-02 13:21

新光三越用APP 破解周年慶「蹺班排隊、人擠人」難題

2019-10-01 19:03

歡慶國慶！13處國家森林遊樂區 國慶連假半票入園

2019-10-02 11:59

新生兒投保 出生前後有眉角

2019-10-02 01:05

男人有氣質才帥氣！6個小技巧讓宅男變帥哥 從襪子的選擇開始

2019-10-01 19:58

陳庭妮現身Cartier東京特展 見珠寶「公主心大爆發」想婚惹

2019-10-01 23:08

60歲伯脖子腫不會痛 竟是罹癌轉移到淋巴

2019-10-01 21:50

楊麗花挑戰歌仔戲眼球革命 大金空調冠名贊助支持正能量

2019-10-01 22:10

50萬近視者逃不出失明命運 醫籲下課教室淨空政策化

2019-10-02 13:15

吃紅肉有害健康？新研究：未必

2019-10-02 11:52

不會買不到？限量悠遊卡將採預購制

2019-10-02 16:36

迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46

不願意面對失智 請備妥1300萬

2019-10-02 16:52

看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03

巴黎時裝周／慵懶露香肩 Jennie把香奈兒大蝴蝶結穿上身

2019-10-01 18:47

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30

誰說漢堡只能配汽水！ 樂檸漢堡首創「大人系微醺餐酒組合」

2019-10-02 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top