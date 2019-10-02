植入性醫材無追蹤機制 立委批政府角色功能不見

2019-10-02 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



今日召開立法院社福及衛環委員會，立法委員林淑芬質疑衛生福利部醫材管理在上市前不論國內外都未做臨床試驗，僅進行通報管理，且通報門檻過高形同未管理，痛批政府的角色功能不見，「等於沒有國家」！

林淑芬表示，今年7月已與婦女團體針對高風險植入物，如乳房植入物及陰道人工網膜等，建議衛福部應建立登錄追蹤機制召開記者會。她表示現行針對這類高風險的醫療植入物僅依賴醫材廠商和醫事人員主動通報，然而通報門檻過高，除非發生死亡、危及生命等才算發生不良反應需要通報，認為這樣的監測系統不夠完備。

林淑芬以乳房植入物導致罕見淋巴癌（ALCL）為例，義大利、英國等都以建立乳房植入物登錄系統，以監控長期有效性與安全性。另外，陰道人工網膜則未有上市前審核門檻，且在陸續發現患者出血、穿破陰道壁後仍未禁用。