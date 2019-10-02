不願意面對失智 請備妥1300萬

2019-10-02 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡怡真 ╱即時報導



記者蔡怡真/台北報導

新店耕莘醫院神經內科主任劉議謙說，如果不願意及早防治失智症，那最好備有1300萬元存款。因為治療失智症8到10年約莫要花費1300萬元。

天主教失智老人基金會與新店耕莘醫院失智共照中心日前共同舉行「我愛阿嬤妮」公益舞台劇第104場巡迴演出，劇情內容根據真人真事─白婉芝，發現自己罹患輕度失智並對生命樂觀積極的故事加以改編，白婉芝並到場分享如何與失智共舞。

失智鬥士白婉芝照顧失智母親6年後，卻發現自己也失智了。她不但未因失智而失志，反而活躍地參與各種活動。她說，自己也經歷過，從一開始不知道什麼是失智，但漸漸有許多重複、幻想行為、忘東忘西忘了今天星期幾、去市場買東西問了三次，結果老闆問到底要不要買…諸如此類的辛酸史，但她勉勵病友，「心」千萬不要打結，要勇敢「走出來」，因為「失智並不可怕，也不是傳染病」，可以透過多學習、聽講座、參加社團，也可以工作。

劉議謙指出，65歲以上失智症盛行率約8%，目前全台失智人口推估有28萬人，其中約20萬是輕度、極輕度，得了失智症不是就要整天待在家，還是有很多事情可做，短期記憶的喪失，不代表能夠做的事情會一併失去，失智者的「能」不會消失，能再對社會有一些貢獻。

他並詢問現場是否有存款超過1300萬元的民眾，因為如果得到失智症，治療8到10年約莫需花費1300萬元。如果及早預防，建立良好的生活型態，避免失智，就可以賺健康又省錢。