不會買不到？限量悠遊卡將採預購制

2019-10-02 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



悠遊卡公司近來發行月光寶盒、精靈寶可夢、好運乖乖來限量悠遊卡，因限量發行，造成搶購，買不到的民眾抱怨連連，而原價190至350元的限量悠遊卡，網路價格飆至5000至8000元不等。台北市議員鍾沛君下午在議會質詢指出，為何市府讓人有炒作空間，可以賺的錢不賺，還造成民怨。悠遊卡公司董事長陳亭如表示，經過檢討，未來造型悠遊卡將採預購方式，根據數量再統一製作，確保想買的都買得到。

陳亭如指出，最近這幾檔限量悠遊卡，有注意到這種現象，因為這幾檔的悠遊卡製作成本比較高，和廠商談授權總數量，因為是限量商品，難免會出現這樣狀況。鍾沛君質疑，悠遊卡公司事先並非不知情，還任由發生。陳解釋，悠遊卡公司根據過去經驗，動態調控數量，或許會不太精準，因此未來會和通路說好，採預購方式，掌握精確的數量，再去製作，避免讓太多人失望 。

鍾沛君說，她不能理解的是，像月光寶盒已經供不應求，神奇寶貝也是，悠遊卡公司只是說道歉，下次會做得更好？但她發現，發行乖乖好運來，還是被駡，為何公家能賺錢，卻讓有心人去炒作，賺走價差。