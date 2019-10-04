親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

解放軍十一秀肌肉：無人偵打體系成形

林鄭月娥宣布引用「緊急法」通過禁蒙面法 明起實施

【食力】牽絲起司的秘密！牛奶怎麼變化成風味萬千的起司？

2019-10-04 15:22聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝蔡幸儒】

分享

看見牽絲的起司讓你的口水也忍不住流到牽絲了嗎？在許多台灣的餐廳或是派對餐點中，只要加入起司基本上就能成為活動餐點的大熱門，但這些起司變化萬千的風味怎麼來？灃食公益飲食文化教育基金會2019年9月25日舉辦「親子『食』尚魔幻課」良食脈動講座，邀請灃食智庫、輔仁大學食品科學系教授郭孟怡 ，帶你大談起司的風味秘密！

是什麼讓牛乳結塊？起司工藝似傳統豆腐！

郭孟怡說到，很多人都知道牛奶是做起司的原料，但到底中間發生什麼事，卻不是每個人都知道？她解釋道，生乳經過殺菌後，主要會透過兩種方式進行「凝乳」讓牛乳中的酪蛋白凝結。其中一種便是以「乳酸菌」作用產生乳酸，引起pH值下降，誘導酸凝乳的發生；其次便是直接以「凝乳酶」與牛奶中的酪蛋白作用。

但郭孟怡也提到，其實經歷這步驟後並不會馬上變成我們所吃的起司，會更像是水分很高的「固態優格」，因此後續還必須得切成小塊幫助乳清的排出，之後才進行加鹽調味、擠壓成形，與帶給起司不同風味質地的熟成。郭孟怡說到「其實起司的作法，與傳統豆腐的製造過程很像。包括在切塊、擠壓成形上都跟豆腐有很相像的作法，只是在形成蛋白質凝結的步驟不大一樣。」

起司熟成階段同時產生變化萬千的風味科學作用！

而在起司製造過程中，讓起司更具有千變萬化不同種風味的莫過於「熟成」這個階段所帶來的改變。郭孟怡表示，隨著微生物、凝乳酶與牛乳中的各成分作用，也會使得風味有了一系列的改變。牛乳中的蛋白質、脂肪在水解後分別產生的胺基酸及脂肪酸等便會進一步為起司帶來鮮味及香氣，創造不同於牛乳的風味。

此外，在微生物的作用下，乳糖發酵成為乳酸或其他風味物質的過程，也同時為起司帶來不同的滋味。而在質地上，蛋白質的水解儘管會使起司質地變軟，但隨著作用趨緩、牛乳中水分蒸散，也會使得起司的質地轉硬，這些過程許多也都是同步在進行著！

乳源造就是起司最初的風味！

但乳汁中所含有的蛋白質、脂肪與乳糖的含量差異，其實也很直接的為起司帶來風味上的改變，郭孟怡表示「乳源」也同樣是一個造成起司不同風味、質地的原因。而除了台灣最常使用的荷蘭牛（Holstein）的乳汁之外，許多地方也有以水牛、山羊、綿羊乳汁做起司的習慣。她也笑說到，儘管有這麼多羊乳起司，但多數台灣人羊乳起司接受度仍舊不高！

製作起司不僅是門科學，也同時是門藝術！從乳源到製造時的溫度、濕度與微生物的作用，便是以科學作為畫筆所創造變化萬千的風味藝術學！

【延伸閱讀】

怎麼切才能釋放起司的美味？

大解密！猜猜起司中有哪些營養成分

適合台灣人口味的起司！畜試所研發出「國產羊乳高達起司」

【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

台中霧濛濛！7測站達紅色警戒 學童戶外戴口罩

2019-10-04 13:23

紅色警示！風速弱位於背風處 中部空品區拉警報

2019-10-04 12:58

北市南門市場將搬遷 舉辦1元搶購、競標活動

2019-10-04 11:27

不戴首飾不找伴娘…劉墉低調嫁女 感性長文藏洋蔥

2019-10-04 13:31

30歲女罹子宮肌瘤、乳房纖維腺瘤 「發票」是兇手

2019-10-04 11:02

從早療到法國另類漫畫首獎 「謝謝評審看見他的特別」

2019-10-04 11:13

食藥署抽530件市售日本食品檢驗 均未檢出輻射

2019-10-04 10:09

努力演著被塑造出來的「人設」 鄧紫棋：其實你並不一定要成為最好

2019-10-04 15:00

美國電子煙肺病通報病例破千 死亡人數增至18人

2019-10-04 12:24

鄧紫棋曾經一天只吃16顆番茄減肥 醫師大呼：母湯！

2019-10-04 12:22

澄清湖畔捕捉網紋蠎 農業局今送屏科大收容

2019-10-04 15:57

亮麗輕熟女壓力一大就狂吃生米 醫師：異食症

2019-10-04 15:34

百貨周年慶開打 搶攻國慶連假商機

2019-10-04 14:57

日月潭花火音樂會 聽浪子、山丘品味生命歷程

2019-10-04 14:55

10月19日台灣大音樂會 日月潭花火下歌頌人生

2019-10-04 14:55

台灣人壓力全球第二！調查：女愛購物 男工作效率變差

2019-10-04 14:25

鐵道迷洋洋愛台灣味 畫出不一樣人生

2019-10-04 14:23

嚇傻！洗衣機驚見老鼠「翻肚躺平」 網崩潰喊：衣服通通丟了

2019-10-04 12:00

同志遊行10月26日登場 出櫃歌手HUSH凱道獻唱

2019-10-04 11:26

影／2019同志遊行 HUSH當大使

2019-10-04 10:44

加油先等等！汽、柴油價下周估調降0.8元

2019-10-04 10:23

大佛被蒙蔽了！今早霧霾濛濛 彰化全台空品最糟

2019-10-04 08:25

秋老虎持續發威 彭啟明：今要防曬也要提防空汙

2019-10-04 07:46

吳德榮：國慶連假首日天氣還不錯 後三天視熱擾動狀況

2019-10-04 07:26

台灣大日月潭花火音樂會 串聯經典

2019-10-04 00:34

全台最大日本手作市集 12月華山見

2019-10-04 00:34

捐血年齡上限放寬至70歲 年底試辦

2019-10-04 00:34

回響／食物外送派單前 須評估10風險

2019-10-04 00:34

健康你我他／孩子貼心相陪 聚餐旅遊都開心

2019-10-04 00:26

第2型糖尿病 20歲以下患者增4成

2019-10-04 00:26

失智友善城市 新北全台第一

2019-10-04 00:26

我的經驗／一場車禍 8年記憶全忘了

2019-10-04 00:26

登革熱群聚感染 成大比照SARS篩檢

2019-10-03 23:50

醫病天地／健身頭暈 努責現象…暫停快休息

2019-10-03 23:48

北市推捷運月票800元？交通局：要評估

2019-10-03 23:13

日月潭花火音樂會免費入場 參加制服趴可入座搖滾區

2019-10-03 22:56

女病患開刀指定醫師不能是摩羯座 星座信念讓醫護都傻眼

2019-10-03 20:35

罕病沒有難倒這個家！一滴血揪出高蛋白質是致命殺手

2019-10-03 20:34

婆婆炒菜她意外夾起一塊「綠綠der」網笑歪樓：下肚腸內去角質

2019-10-03 20:00
看更多

熱門文章

店員沒關籠！公貓「一夜戰5母貓」 累到打點滴還有播種費

2019-10-03 19:24

麵比飯更胖 蛋餅最優？ 營養師教上班外食族這樣吃

2019-10-03 16:21

30歲女罹子宮肌瘤、乳房纖維腺瘤 「發票」是兇手

2019-10-04 11:02

花10元爽賺千萬！7~8月「統一發票中獎清冊」出爐

2019-10-03 17:34

最新懶人包／5日補班日 星巴克、西雅圖、丹堤...這些咖啡「買一送一」

2019-10-03 17:06

不戴首飾不找伴娘…劉墉低調嫁女 感性長文藏洋蔥

2019-10-04 13:31

融化了！超萌緝毒犬徵求二手娃娃、舊衣 2萬犬粉來相挺

2019-10-03 17:21

大佛被蒙蔽了！今早霧霾濛濛 彰化全台空品最糟

2019-10-04 08:25

區間車進內壢站撞上跌落旅客 桃園內壢單線行車

2019-10-03 17:32

吳德榮：國慶連假首日天氣還不錯 後三天視熱擾動狀況

2019-10-04 07:26

結婚5年育有兩子 卻發現先生早已外遇「哥們」多年

2019-10-03 21:34

6.5公尺長蟒蛇 現身澄清湖草叢

2019-10-04 00:49

台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡

2019-10-03 19:34

全聯話題新品大爆發！OREO X LINE FRIENDS、阿華田X北海道戀人...聯名齊發

2019-10-03 20:44

內壢車站驚傳列車撞墜軌旅客 桃園內壢單線行車

2019-10-03 18:16

星宇航空新制服亮相 金銀洋裝配斗篷滿滿宇宙星際感

2019-10-03 17:51

輕旅行必吃銅板美食！宜蘭小籠包、台南加蛋大鍋貼 IG曬麵點照看了就餓

2019-10-03 17:46

女病患開刀指定醫師不能是摩羯座 星座信念讓醫護都傻眼

2019-10-03 20:35

在家帶小孩被酸很閒 全職媽媽：上班賺錢才是人嗎？

2019-10-03 18:18

每日星座運勢／金牛愛情運相當的好　錢包進賬不少

2019-10-04 00:00

日本長壽鱷魚離世 獸醫解剖驚見肚中塞滿硬幣

2019-10-03 11:21

國慶到森林吸芬多精！全台13個國家森林遊樂園12歲以下免費

2019-10-03 19:02

【手帕之交】黃淑娟／我的這個好朋友

2019-10-04 06:00

北市南門市場將搬遷 舉辦1元搶購、競標活動

2019-10-04 11:27

【為母心情】李子／照單全收妳的愛

2019-10-04 06:00

新北野柳岬驚見少見偽虎鯨擱淺 海巡派艇救援

2019-10-04 10:15

北市推捷運月票800元？交通局：要評估

2019-10-03 23:13

多買報紙多中獎！7-8月統一發票中獎清冊看這裡

2019-10-03 16:49

51歲男陪朋友健檢 沒有潛血反應仍檢出原位腸癌

2019-10-03 19:28

BLACKPINK的Lisa造型完全是法國女孩小清新 立馬被圈粉

2019-10-03 16:32

小孟塔羅：測年底前有什麼事情值得慶祝？

2019-10-04 12:43

秋老虎持續發威 彭啟明：今要防曬也要提防空汙

2019-10-04 07:46

從早療到法國另類漫畫首獎 「謝謝評審看見他的特別」

2019-10-04 11:13

基隆港邊廢棄漁船 搖身一變海上美術館

2019-10-03 23:14

鄧紫棋曾經一天只吃16顆番茄減肥 醫師大呼：母湯！

2019-10-04 12:22

罕病沒有難倒這個家！一滴血揪出高蛋白質是致命殺手

2019-10-03 20:34

【我愛一個人煮-84】太陽臉／雙味鮮蝦水餃

2019-10-04 06:00

台中霧濛濛！7測站達紅色警戒 學童戶外戴口罩

2019-10-04 13:23

原來車禍真的會讓人失憶 腦神經醫師親身經歷

2019-10-03 19:49

高齡化台灣第2型糖尿病年輕化 20歲以下患者增4成

2019-10-03 17:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top