【食力】台灣每人平均一年吃掉17隻咕咕雞！會吃雞的你懂雞嗎？

2019-10-07 10:33 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝蔡幸儒】

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你今天吃雞了嗎？從中式餐館的宮保雞丁、速食店的美式炸雞到夜市小吃最常看見的酥脆雞排，在我們的飲食中隨處可見「雞肉」的蹤影！但你懂得吃，但真的了解台灣「雞」嗎？

每人每年吃下17隻雞！台灣養雞產值佔總體畜牧業4成！

雞肉是世界上數量最多、分布最廣，且最普遍被食用的肉用動物。而全世界雞隻的數量更是高達2百億隻以上，足足是世界人口數量的3倍！而根據2016年統計資料顯示，台灣的養雞產業產值約650億元，大約佔了台灣畜牧業的4成，而2017年每個台灣人平均所吃的雞肉更是多達34.26公斤重。

灃食公益飲食文化教育基金會智庫、臺灣海洋大學食品科學系副教授張正明於「親子『食』尚魔幻課」良食脈動講座分享，「若以一隻雞大約2公斤的體重計算，等於每年一個人要吃掉17隻雞！」可見「吃雞」對於台灣人而言早已是飲食中不可忽視的一環！

35天長大成「雞」是因為生長激素？超能長肉的品種是關鍵！

但雖然我們幾乎天天吃雞肉，但是雞肉謠言卻仍四處飛，張正明表示，其實一般而言小雞在出生後2週就會施打疫苗，不過針對最多人擔心的生長激素問題，他則表示，「生長激素儘管可以人工方式生成，但價格昂貴，還需要額外耗費人力，實際使用並不合乎成本」以此說明養雞業者並不會為雞隻施打生長激素。

張正明說明，其實雞隻之所以能長這麼快，主要出自於優良的產肉品種、育種選拔技術與良好的標準化飼養管理及飼料營養的配方革新。張正明補充，雞的飼料換肉率可以說是常見的陸上肉用動物換肉率最為良好的，大約每1.6公斤的飼料便可使雞隻增長1公斤。而在台灣的白肉雞主要的3個品種，分別是愛拔益加（AA）、 樂斯（Ross）和科寶 （Cobb），在優良的品種改良技術下，也使得其飼料換肉率大約介於1.5～1.6，飼養約35天便可以長到2.2公斤重！

此外，張正明也特別說到，許多家長疑惑「兒童常吃雞，會提早發育嗎？」但其實實際上與吃雞並沒有太大關係，多是因為油炸烹調攝取過多油脂，所引起的肥胖所導致！

會吃也要會買！從「雞身」看穿牠的「雞生」！

而在選購雞肉時該如何挑才能避開地雷呢？張正明說明，除了雞表面出現明顯紅斑時不要購買外，在採買全雞時，也建議挑選雞皮完整覆蓋的雞隻。因為表皮破損或是骨折穿破表皮的狀況下，較容易引起肉品腐敗。而若雞腳發現有類似結痂狀態，則多是由於雞隻的活動力不佳，較長時間接觸在潮濕刺激的墊料上導致表皮受傷有關，一般來說也盡量避免食用。

此外，在雞肉上若發現有明顯綠色的痕跡，則主要多是在宰殺的過程中弄破雞膽所導致的膽汁沾染，在風味上也容易受到影響，因此不建議購買。而在抓雞或是電宰的過程中，若是手法不當也容易造成雞隻瘀血或是出現出血點的現象，使得雞隻的賣相上較為不佳！

那到底如何健康吃雞呢？張正明建議，雞肉有95%的油脂多集中在雞皮，去除掉外皮後，對於在意油脂攝取健康的消費者而言便是一項很好的低脂肉品選擇！

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