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入秋首批大閘蟹叩關 食藥署祭4倍保證金防偷賣

2019-10-02 15:07中央社 台北2日電

入秋後首批大閘蟹9月28日叩關台灣，食藥署考量去年爆發進口大閘蟹尚未檢驗就偷販售的食安事件，今年祭出新制，將保證金金額從過去的2倍提高至4倍，避免偷賣事件重演。

大閘蟹是老饕們秋天最愛的美味，根據衛生福利部食品藥物管理署統計，去年共有43批、重達200.8公噸大閘蟹進口台灣，產地均為中國大陸，經檢驗不合格率約18.6%，幾乎每5批就有1批違規，大多是檢驗出戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯違規。

按現行規定，業者在大閘蟹檢驗結果出爐前，可申請具結放行，先把大閘蟹放置到特定養殖場，直到檢驗結果確定合格才可移動、販售，但去年和海巡署調查卻發現多家業者在檢驗結果出爐前就偷賣，導致戴奧辛超標的大閘蟹流入市面，引爆食安危機。

食藥署統計，去年違反具結先行放行的大閘蟹共10批，除依法禁止業者1年內再次申請具結放行，同時針對偷賣的3批開罰新台幣8980萬元。

陽澄湖大閘蟹9月23日正式開捕，引發各界關注，歷經5天等待，今年入秋以來首批大閘蟹總算叩關台灣。食藥署北區管理中心簡任秘書董靜馨今天告訴中央社記者，9月28日接獲業者申請進口1批大閘蟹，該批大閘蟹來自中國大陸、重量多達4458公斤，業者並未申請具結放行，正由相關單位進行相關檢驗當中，大約10天過後就能確認是否合格放行。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷受訪表示，考量大閘蟹近年頻頻驗出戴奧辛超標，今年將比照去年，採取100%逐批查驗，確保動物用藥、戴奧辛都符合標準，才可放行販售。

廖姿婷指出，由於去年大閘蟹未驗偷賣事件，食藥署今年6月公告修正「食品及相關產品輸入查驗辦法」，在大閘蟹檢驗結果出爐前，若業者想申請具結放行、先把大閘蟹存放到特定養殖場，保證金將從現行產品完稅價格的2倍提高至4倍；一旦再被發現偷賣，將禁止該業者具結放行，並沒收保證金。

大閘蟹戴奧辛食藥署
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