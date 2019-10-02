安寧緩和醫療 全台64萬人自願簽署

2019-10-02 13:39 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



自願不接受心肺復甦術急救的預立安寧緩和醫療，至今已有64萬民眾簽署意願書！衛生福利部1日公開表揚積極推廣「預立安寧緩和醫療」的41家醫療院所，衛福部次長薛瑞元表示，今年初建置「安寧緩和醫療、器官捐贈及預立醫療決定」線上平台，民眾以自然人憑證即可線上簽署。

積極推廣獲表揚

衛福部表示，中央與地方政府、台灣安寧照顧協會合作宣導預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願、推動及註記健保IC卡計畫已邁入第13年，至今已有64萬民眾簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇」意願書並已註記於健保IC卡。

為表揚積極向民眾推廣「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願註記健保卡」的各級醫療機構，薛瑞元頒發獎牌給過去一年間，完成註記件數達1000件以上的18家醫學中心、500件以上的20家區域醫院及250件以上之3家地區醫院，共計41家醫療院所獲表揚。

線上平台已上線

薛瑞元指出，今年初建置「安寧緩和醫療、器官捐贈及預立醫療決定」線上平台，並新增「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」及「器官捐贈同意、撤回同意書」，得以自然人憑證線上簽署功能，大幅縮短以紙本簽署註記之時程，可從原本的平均21天縮短至3天以下，預計適用人數可達652萬人。

每年10月的第2個星期六是「世界安寧日」，衛福部強調，安寧療護保障善終的權利，呼籲大眾踴躍響應並簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」及「預立醫療決定」。相關資訊可撥打「董安寧免付費諮詢專線」0800-220-927、「病人自主權利法免付費諮詢專線」0800-008-545。

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