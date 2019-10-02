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50萬近視者逃不出失明命運 醫籲下課教室淨空政策化

2019-10-02 13:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國健署調查2018年我國近視率，國小一年級學生近視率已達20％，六年級生就飆升至71％近視率，完成12年義務教育後，大學生高達9成近視。眼科醫師推估，政府若不祭出對策，我國恐有30萬至53萬人終其一生將會因近視失明，籲儘速將下課教室淨空政策化，預防6至17歲300多萬名學生形成高度近視。

據國健署「兒童青少年視力監測調查」結果，2018年近視率國小一年級及小六分別為20％及71％， 國中三年級則是89％、高中三年級為87％，大學生擇高達90％。 2018年內政部統計18至65歲人口共1698萬人，國人若50％至90％有近視問題、35％為高度近視，約有10％可能發生近視失明併發症，換句話說，未來我國恐將有30萬至53萬人失明。

兒少一旦近視，視力惡化速度極快，如誤以為戴眼鏡就解決問題，沒接受醫療控制，國中小階段的孩子每年近視會增加100度，高中階段每年增加50度。95％近視都是眼軸被拉長，即使做了雷射手術仍無法減少併發症風險。高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌表示，近視大於500度的高度近視，容易衍伸出許多併發症，甚至失明風險比一般人多。

美國最新研究也顯示，高度近視者30年後七成恐併發黃斑部病變，即使只是一般近視者也有三成風險。若以該數據推算，我國6至17歲300多萬名學生，經過30年後，約會有130萬人將面臨近視型黃斑部病變問題。

國內外文獻已證實，每日戶外2小時，即使只是在走廊、玄關、樹蔭下，只要時間夠就有效。尤其對尚未近視兒童特別有效，可降低近視新發生比率達5成以上；對近視兒童而言，戶外活動可抑制近視一年後急速惡化比率，延緩3成近視變化，能作為控制近視加深的輔助治療。

吳佩昌團隊自2010年起推廣「下課教室淨空」，鼓勵孩子利用下課十分鐘到戶外活動，國小方面自推行後，每年降低1%近視率，也就是減少1萬名學童近視，但近年手機遊戲崛起，據調查發現近五成學童未落實下課戶外活動，每年降低近視率驟降至0.2％。

吳佩昌籲政府盡快將國際研究證實有效預防近視的「下課教室淨空」變成政策，強化推行績效；國健署副署長吳昭軍表示，並非不願將此納入政策，目前國健署與教育部國教署已著手研擬政策化事宜，但政策制訂無法一蹴可及，在尚未政策化前，會繼續以多元方式向學生推廣正確用眼觀念。

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響應世界視覺日(World Sight Day)，台灣防盲基會邀請權威眼科醫師共同倡議護眼防盲重要性。記者陳婕翎／攝影
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