猛盯手機追劇看片 年輕族群白內障年增5.4%

2019-10-02 13:08 中央社 台北2日電



一項調查指出，民眾每天盯3C時間超過10小時，尤其愛用手機看影片，30歲以下族群經常一看就是3小時。醫師表示，年輕族群白內障患者年增5.4%，呼籲每用眼30分鐘休息10分鐘。

中華民國眼科醫學會近期針對全台1088名民眾進行「2019全民護眼趨勢調查」，今天舉辦記者會公布調查結果。

調查顯示，民眾每天盯3C螢幕時數從去年的9.9小時增至10.7小時，根據估算，扣除每天約6.8小時睡眠時間，受訪者每天醒著長達2/3時間眼睛離不開3C。進一步調查發現，20至39歲民眾當中，超過半數每天使用電腦超過5小時。

調查指出，民眾盯3C主要目的就是看影片，使用比例從去年的57.6%攀升至64.6%，多達60%最愛用智慧型手機看影片，長時間盯小螢幕對眼睛傷害更大。調查也顯示，30歲以下年輕族群當中，多達1/3受訪者網路影片一看就超過3小時。

值得注意的是，多達82%受訪者過去1個月內都曾出現眼睛不適症狀，有超過43.2%受訪者有超過3種以上症狀，最常出現的不適症狀前3名，分別為眼睛疲勞56.8%、眼睛乾澀41.9%、視力模糊30.1%。

然而，即便發現眼睛不舒服，僅有15%會立即就醫、8.9%上網查資料後就醫，另有54.1%熱敷休息、27.6%不予理會、20.1%自行診斷治療。

眼科醫學會副秘書長孫啟欽表示，根據過去經驗，乾眼症大多好發於50至59歲中壯年族群，但根據調查，乾眼症已逐漸走向M型化趨勢，以青少年、老年人兩族群最高。

孫啟欽強調，長時間、近距離緊盯螢幕，除了眼睛睫狀肌容易緊繃，眼睛也容易感到疲勞，導致近視或乾眼問題，若在光線不足環境下觀看，甚至可能傷害視網膜，讓白內障提早報到。

他表示，根據健保資料顯示，2017年間10歲至30歲年輕族群當中，有3329人因白內障就醫，比前一年增加5.4%。

眼科醫學會理事長劉瑞玲表示，今年10月10日適逢「世界視覺日」，眼科醫學會也提出「懂看321」護眼口訣，提醒民眾每用眼30分鐘、休息10分鐘，每週至少2次戶外活動，每年眼睛檢查至少1次，在日常生活中落實護眼行動。