親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

猛盯手機追劇看片 年輕族群白內障年增5.4%

2019-10-02 13:08中央社 台北2日電

一項調查指出，民眾每天盯3C時間超過10小時，尤其愛用手機看影片，30歲以下族群經常一看就是3小時。醫師表示，年輕族群白內障患者年增5.4%，呼籲每用眼30分鐘休息10分鐘。

中華民國眼科醫學會近期針對全台1088名民眾進行「2019全民護眼趨勢調查」，今天舉辦記者會公布調查結果。

調查顯示，民眾每天盯3C螢幕時數從去年的9.9小時增至10.7小時，根據估算，扣除每天約6.8小時睡眠時間，受訪者每天醒著長達2/3時間眼睛離不開3C。進一步調查發現，20至39歲民眾當中，超過半數每天使用電腦超過5小時。

調查指出，民眾盯3C主要目的就是看影片，使用比例從去年的57.6%攀升至64.6%，多達60%最愛用智慧型手機看影片，長時間盯小螢幕對眼睛傷害更大。調查也顯示，30歲以下年輕族群當中，多達1/3受訪者網路影片一看就超過3小時。

值得注意的是，多達82%受訪者過去1個月內都曾出現眼睛不適症狀，有超過43.2%受訪者有超過3種以上症狀，最常出現的不適症狀前3名，分別為眼睛疲勞56.8%、眼睛乾澀41.9%、視力模糊30.1%。

然而，即便發現眼睛不舒服，僅有15%會立即就醫、8.9%上網查資料後就醫，另有54.1%熱敷休息、27.6%不予理會、20.1%自行診斷治療。

眼科醫學會副秘書長孫啟欽表示，根據過去經驗，乾眼症大多好發於50至59歲中壯年族群，但根據調查，乾眼症已逐漸走向M型化趨勢，以青少年、老年人兩族群最高。

孫啟欽強調，長時間、近距離緊盯螢幕，除了眼睛睫狀肌容易緊繃，眼睛也容易感到疲勞，導致近視或乾眼問題，若在光線不足環境下觀看，甚至可能傷害視網膜，讓白內障提早報到。

他表示，根據健保資料顯示，2017年間10歲至30歲年輕族群當中，有3329人因白內障就醫，比前一年增加5.4%。

眼科醫學會理事長劉瑞玲表示，今年10月10日適逢「世界視覺日」，眼科醫學會也提出「懂看321」護眼口訣，提醒民眾每用眼30分鐘、休息10分鐘，每週至少2次戶外活動，每年眼睛檢查至少1次，在日常生活中落實護眼行動。

3C白內障乾眼症
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

星宇首架飛機編號B58201 最快12月中對外售票

2019-10-02 11:05

回收手機參加抽獎 環保署送iPhone手機

2019-10-02 11:53

大學生手機過度依賴 女比男高

2019-10-02 12:47

台彩推出兩款新刮刮樂 總獎金逾10億元

2019-10-02 12:53

歡慶國慶！13處國家森林遊樂區 國慶連假半票入園

2019-10-02 11:59

好市多中和店收停車費了 奇幻畫面讓網友敲碗：全台跟進

2019-10-02 10:29

月入12萬！苗栗外送員曬血汗明細最高一天69單

2019-10-02 13:57

安寧緩和醫療 全台64萬人自願簽署

2019-10-02 13:39

獨／新措施！民眾轉診不必再怕看不到資料了

2019-10-02 13:21

50萬近視者逃不出失明命運 醫籲下課教室淨空政策化

2019-10-02 13:15

動物版刮刮樂太Q！新款「台灣好麻吉」即日上市

2019-10-02 12:43

學步幼兒O形腿扁平足 醫院：足弓會發育、不必太擔心

2019-10-02 12:39

今天不做明天會後悔 抗氣候變遷農業這樣調適

2019-10-02 12:32

國慶假期 僅台北故宮郵局營業

2019-10-02 12:32

高中生滿滿都是愛 器捐路跑義畫Q版人像

2019-10-02 12:27

澎湖日常？嬤為孫準備「扁蟹」當早餐 網暴動：一早就這麼猛

2019-10-02 12:00

食品中塑膠微粒害健康？衛福部委託研究明年八月公布

2019-10-02 11:52

吃紅肉有害健康？新研究：未必

2019-10-02 11:52

藥用無人機噴藥農作 請先來上課考照

2019-10-02 11:48

護眼調查 國人日用3C逾10小時 乾眼症年輕化

2019-10-02 11:32

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:22

洪致文：走在正確軌道 鐵博汽笛很快響

2019-10-02 10:52

眼睛也有「在地病」 竹科人特別容易得這些眼疾

2019-10-02 10:42

【食力】火鍋必備角色！你知道貢丸的香Q、多汁是這樣來的嗎

2019-10-02 09:14

還有颱風嗎？賴忠瑋：有擾動發展 未來兩周持續觀察

2019-10-02 07:27

宜蘭昨創83年來10月最高溫 竟跟米塔有關

2019-10-02 07:22

Uber轉型 攜手多元計程車

2019-10-02 01:05

桶裝瓦斯凍漲 天然氣調降

2019-10-02 01:05

新生兒投保 出生前後有眉角

2019-10-02 01:05

延遲篩檢新生兒劇增...錯過出生黃金期 傷害不可逆

2019-10-02 01:05

健康你我他／登山杖、按摩器 保健最實惠

2019-10-02 00:40

腸病毒人次反轉 月中脫離流行期

2019-10-02 00:40

健保境外醫療核退額 年省1億

2019-10-02 00:40

根除桿菌 胃癌風險降7至8成

2019-10-02 00:40

術後輔助性治療 與乳癌共存

2019-10-02 00:40

新北中低收嬰幼兒 免費口服輪狀病毒疫苗

2019-10-02 00:09

成大登革熱疫情擴大 波及校外人士

2019-10-01 23:42

楊麗花挑戰歌仔戲眼球革命 大金空調冠名贊助支持正能量

2019-10-01 22:10

60歲伯脖子腫不會痛 竟是罹癌轉移到淋巴

2019-10-01 21:50
看更多

熱門文章

好市多中和店收停車費了 奇幻畫面讓網友敲碗：全台跟進

2019-10-02 10:29

大陸十一長假登場 墾丁陸客：我們既稀有又瀕絕

2019-10-01 15:28

京華城商場熄燈倒數計時 封館拍賣最低1.3折

2019-10-01 17:03

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

兩個月消費26張發票就有4張中獎 她大方分享秘訣

2019-10-01 21:35

起司控快筆記！ PABLO半熟起司塔期間限定買一送一

2019-10-01 16:31

星宇首架飛機編號B58201 最快12月中對外售票

2019-10-02 11:05

北捷檢討票價優惠 研擬每月搭乘超過40次享8折

2019-10-01 17:56

「大樂透」號碼出爐 頭獎上看5.5億

2019-10-01 21:20

回收手機參加抽獎 環保署送iPhone手機

2019-10-02 11:53

高層次超音波檢查 助孕媽確保胎兒器官健康無遺漏

2019-10-01 15:15

肩膀骨刺遽痛又易誤診 媽祖醫院微創新方速解痛

2019-10-01 16:29

男子美國就醫獲健保核退35.5萬 實際金額恐破千萬

2019-10-01 19:00

影／家人拒絕醫師對孕媽施藥 胎兒落地終身帶此病

2019-10-01 18:02

延遲篩檢新生兒劇增...錯過出生黃金期 傷害不可逆

2019-10-02 01:05

還有颱風嗎？賴忠瑋：有擾動發展 未來兩周持續觀察

2019-10-02 07:27

劍湖山世界擴大優惠！ 國慶四天連假身分證號「1」、「0」入園只要299

2019-10-01 18:34

每日限量7500杯！全家便利商店「鮮乳坊小農拿鐵」北部門市限定

2019-10-01 15:38

每日星座運勢／獅子運勢不錯的一天　賺錢的機會多

2019-10-02 00:00

中油：10月家用桶裝瓦斯不調漲 天然氣調降

2019-10-01 16:09

出發看秀比行頭！辛芷蕾露腰微辣上街 Jennie拎香奈兒最新包款

2019-10-01 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top