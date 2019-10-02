全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡打敗眾歐美大國

2019-10-02 13:22 聯合新聞網 綜合報導



世界最好用護照排名出爐，中華民國護照以享有145個國家免簽、落地簽及電子簽證待遇，位居全球第31名。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

持中華民國護照可在全球111個國家享有免簽證待遇，但跟其他國家相比，中華民國護照好用程度僅在中段班。根據「Henley & Partners Citizens」一年一度的「護照指數」調查結果顯示，日本及新加坡以免簽190國榮登冠軍，而最難用的護照是阿富汗，僅25個免簽國。

《CNN Philippines》報導，護照指數調查根據國際航運輸管理局提供的數據，分析全球199本有效護照享有免簽、落地簽及電子簽證待遇國家數量。最新資料顯示，日本及新加坡以190國得到冠軍。第二好用的，則是南韓、德國及芬蘭達188國。世界大國美國相比去年名次下滑，僅184個免簽國位居第六，與加拿大、英國、希臘等國並列。

兩岸方面，香港以168國排名18，護照最為好用；台灣則享有145個國家免簽、落地簽及電子簽證待遇排名31。中國則僅有71國享有免簽待遇，排名第71。而世界最難用的護照前三名，分別為阿富汗、伊拉克及敘利亞，三個國家免簽國數量皆不超過30個。

Henley&Partner主席克里斯汀博士（Christian H. Kaelin）對這項結果表示，當中除了少數值得注意的國家外，最新排名顯示，全世界有越來越多國家發現開放簽證對經濟和社會進步至關重要。