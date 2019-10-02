大學生手機過度依賴 女比男高

2019-10-02 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



國外研究表示，逾2成大學生會受智慧型手機使用影響身心，且女比男更容易受影響；也可能導致學業成績變差、心理健康等問題。 圖／ingimage 分享 facebook

民眾愛上網已成習慣，但長期使用手機等3C產品可能會使乾眼症、白內障等眼睛疾病提早報到外，也可能導致過度依賴。董氏基金會據國外最新研究表示，逾2成大學生會受智慧型手機使用影響身心，且女比男更容易受影響；另外，長期使用智慧型手機恐導致學生學業成績變差、心理健康等問題。

董氏心衛中心主任葉雅馨表示，該研究由芝加哥、劍橋和明尼蘇達大學等學者共同進行，今年7月發表於《成癮行為期刊》，研究3425名美國大學生。問卷內容包括使用智慧型手機成癮、廣泛性焦慮量表、酒精使用疾患確認檢測、病人健康檢測，以及與基本資料、性行為、學業成績等題目。總分落在10至60分間，得分在32分以上者，即定義為有「智慧型手機使用問題」。

研究結果顯示，有2成大學生受訪者出現智慧型手機使用問題，如課堂上無法專心、沒智慧型手機就覺煩躁、過度使用而產生頭暈、視線模糊等身體不適等，且其中64％是女性；同時也發現，性生活較活躍者（2位以上性伴侶），有37％出現智慧型手機使用問題，比無此問題者（27.2％）高。

成大教育研究所所長董旭英表示，網路過度使用與出現憂鬱、人際關係變差、成績下降等偏差行為有關，亦是生活挫折的行為表徵；師長或家長若想協助孩子改善，需找出背後真正原因。如先觀察生活上是否有出現問題，如學業成績下降，與人互動不佳、情緒不穩等，先與其溝通聊聊，了解依賴網路原因，同時提供建議方案如每天定時、獎勵，或出遊等平均生活作息，降低網路依賴。

葉雅馨說，真實世界比虛擬世界更美好，建議學生可透過選擇與自我要求，即把常用手機功能與App檢視下，分列為有必要及時間可減少的，部份可用其他方式替代；像是手機看影片，可改為與朋友去看電影；打手遊則可調整為周末時至戶外運動，來避免學業、心理健康問題產生。