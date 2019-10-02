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立委憂長照基金破產 衛福部：近幾年穩定無虞

2019-10-02 13:20中央社 台北2日電

長照政策預算備受矚目，有立委提研議長照保險制可能性。衛福部長陳時中今天說，長照基金目前財源還可穩定維持。根據長照司估算，近年長照經費穩定無虞。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午進行衛生福利部109年預算案報告及詢答。根據預算編列報告，衛福部109年長照預算共編列新台幣411億餘元，包含長照服務發展基金386億餘元、醫療發展基金3億多、前瞻基礎建設計畫特別預算21億餘元。整體比108年增加49億餘元，約增13.75%。

中國國民黨籍立法委員王育敏質詢時表示，根據立法院預算中心估算，長照基金可能在民國112年就要入不敷出，且這樣的估算還可能是「樂觀」，當收支不平衡、基金的錢都用光，且財源也可能因菸稅、遺贈稅無法專款指定而被限縮，下一步應該怎麼走、是否研議長照保險制。

陳時中答詢時表示，目前長照基金財務還可穩定維持，如果真的不夠，還可以爭取公務預算補貼。

長照司副司長周道君接受中央社記者訪問時表示，依長期照顧服務法規定，長照基金要在法上路2年後檢討，確保財源穩定。衛福部依法檢討，也請財政部提供未來推估跟整體評估意見。財政部的報告有提到可考量長照保險，但並沒有進一步建議，且財政部也沒有提到現有基金收入會不足或異動。

周道君表示，從106年長服法施行以來，長照基金收入維持穩定。以107年來說，財政部年初預估約可挹注320餘億，但實際收入達350多億。今年的預估數約330億，截至8月，收益已超過250億，推估年底可能可到380億元，可望比年初估算還高。

根據財政部估計，明年長照基金收入約330億，但衛福部預算編列有380億元；周道君說，雖看起來支出會高於收入，但對基金財務不會有太大的衝擊，因年度支出的預估都會考量讓地方充分擴充服務量能，如果沒用完，預算會繳回；且預估明年基金的實際收入應仍會高於推估數，加上106年至今，長照基金還有約300多億的剩餘。

周道君說，在近幾年內，長照基金財務足以應對支出，即便未來確實會發生年度支出大於收入情況，長服法也明訂，基金來源包含政府預算撥入，意即如果有需要，衛福部也會依法編列公務預算支應，暫不需考慮長照保險制度。

長照衛福部保險
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