高中生滿滿都是愛 器捐路跑義畫Q版人像

2019-10-02 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡怡真 ╱即時報導



參加Q版人物義畫的高中生，繪畫作品多樣化。（記者蔡怡真／攝影） 分享 facebook

「對於器捐認識多數是從新聞報導而來，加上自己從小體弱多病常出入醫院，若能在器捐接力路跑的義畫活動，靠著自己畫畫的能力，幫助更多人認識器官捐贈，自己也會很高興。」復興美工高三生廖品華11月16日將參加「2019第七屆器官捐贈接力路跑」義畫活動，同行的還有七位復興美工高三、高二生。

去年已參加過義畫活動的許庭瑄有滿滿感動，「當民眾拿到Q版人像畫時，看到他們的笑容，我感受到人與人之間是很溫暖的，自己也做了一件善良的事，不覺得辛苦。」這群才17、18歲的高中生，為了參加義畫活動，還得經過美術教室的「考試」，通過後才能當義畫志工，從20位同學中挑選出8位前往。

即將帶隊進行志工服務的綠的接觸設計學苑主任邱榛娟說，「同學們對這項任務充滿期待，有位高二生測試未過落榜，還苦求老師再讓他考一次，為了讓孩子如願，我們答應讓他去，但需要特訓加強。」邱榛娟認為，身為師長只要孩子有態度，我們絕對比孩子更有態度，幫他完成願望。

邱榛娟指出，「去年學生參加後都獲益良多，他們發揮專長回饋社會，體會人與人是需要互助幫忙，讓孩子了解自己是社會的一份子，有正面的人際關係，因此，今年有不少同學想共襄盛舉，我們會將經驗傳承下去。」

在永和當地開設美術教室已20餘年的邱榛娟，平常只要鄰里需要美化社區，就會帶著美術班的孩子一同參與。她總認為，世界如果少了愛就沒有色彩，施與受應該是平衡狀態，帶孩子參與公益活動，就是人生最好的體驗。

參與義畫的8位孩子，有些已是學校的人像素寫隊、水彩隊，有時跟著學校出任務，面對群眾不會擔心害怕，接受訪問的唯一男同學詹柏謙也說，「我們準備好了，參加志工服務很開心，家人也很認同我們的做法。」一場公益路跑、一場親子教育、一場生命課程，學校、老師、家長共同參與，正在完成愛的傳遞接力賽。

活動資訊：2019第七屆器官捐贈公益路跑

主辦單位：台北市衛生局、財團法人器官移植登錄中心

活動時間：11月16日(週六)7:30-12:00

活動地點：大安森林公園兒童舞台區（建國南路與信義路交叉口）

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