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藥用無人機噴藥農作 請先來上課考照

2019-10-02 11:48聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

國內無人機操控應用逐漸成熟，利用無人機農噴需求日益增加，農委會藥毒所與防檢局規劃「無人機農藥代噴專班」，培訓無人機農噴專業人員，為我國無人機農藥代噴管理奠定重要里程碑。

藥毒所表示，今年8月13日、9月3日及10月15日舉辦3梯次專業訓練班及證照考試，參與訓練的無人機農用操作人員超過150人，課程內容包含農藥應用技術、農藥製劑及調配技術、精準施藥原則、無人機安全操作及民航法規等專業知識，將無人機施藥必須具備的觀念整合於2天的密集訓練中，藉由課程，輔助農藥代噴人員學習施藥技能，強化安全施藥觀念，並於課程結束後安排測驗，確保學員熟習專業技能。

藥毒所表示，透過農委會與民航局的協調合作，預計10月初，在藥毒所設立民航局認可的無人機專業操作證考場，包含學科測驗的電腦教室及無人機操作術科考場（與農業試驗所合作），提供農民適當的無人機考照地點，省去來回奔波取證的麻煩。

待學員完成訓練課程後，可具備無人機農藥施用的專業技能，待證照考試及格，即可取得農委會核發的農藥代噴證照及民航局核發的無人機專業操作證。透過專業訓練及證照管理制度，將可強化我國無人機農噴應用發展。

展示多旋翼無人機的施藥及操控特性。圖／藥毒所提供
展示多旋翼無人機的施藥及操控特性。圖／藥毒所提供
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民航局農委會農民
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