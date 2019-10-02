吃紅肉有害健康？新研究：未必

2019-10-02 11:52 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



最新研究指出，紅肉甚至加工處理過的肉不一定會增加心臟病糖尿病等風險。美聯社 分享 facebook

最新且廣泛研究指出，紅肉甚至加工處理過的肉，會增加心臟病糖尿病等風險的說法不全然為真，專家說真正的問題在於生產牛肉，確實對地球有害。

七國研究人員在「內科醫學年報」發表的飲食指導專文裡說，分析了多份研究報告，所得結論是每周少吃三份紅肉只能降低千分之七癌症死亡率。他們也發現，加工處理過的肉和心臟病、糖尿病的關係也「很低」。

專文作者之一，加拿大達豪西大學教授詹士頓(Bradley Johnston)說，少吃紅肉或加工肉會減少癌症、心臟病和糖尿病風險的機率「很小」，但是證據「不確定」。

專文因此建議大家不必為了健康而刻意少吃或不吃紅肉和加工肉。

世界衛生組織的國際癌症研究機構堅持說，加工肉有致癌風險，紅肉致癌可能性也不低。

該機構也堅持不改變它的飲食指導綱領。機構主管米處(Giota Mitrou)說，「我們嚴格研究了30年的結論，我們仍然很有信心。」

世衛組織的堅持，促使漢堡王等素食餐廳研發「素食肉」漢堡，可是研發出來的「超越肉」漢堡每份熱量630卡路里，和傳統牛肉一份660卡路里不相上下。

把健康和信仰等因素拋開，真正的問題可能在於生產牛肉對地球環境造成的影響。

冰原除外的地球陸地，約30％用來飼養家禽家畜，其中，牛肉的生產對環境的傷害又大於豬肉和家禽，因為占用土地大，牛隻放出來的甲烷，約占溫室效應廢棄排放的10％，是氣候變遷的一大因素。

進一步精算，專家們發現，漢堡「碎肉」危害地球的程度又不如牛排，可是碎肉的利潤不如整塊的牛排或烤牛肉；因此，農作物和食物專家泰柏(Sara Taber)說，豆類「替代肉」漢堡要取代牛肉漢堡，進而降低養牛量，可能時候還未到。