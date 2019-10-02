台大發現黑潮水文結構 有望提升氣候變遷預報精準度

2019-10-02 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台灣大學海洋研究所所長詹森執行科技部補助的「黑潮流量及變異觀測」計畫，並購入全台第一具水下滑翔機Seaglider進行黑潮觀測，在花東外海取得黑潮水文資料，解析黑潮強流底下的千層糕狀水文結構及背後的動力機制。這項成果可應用在改善氣候模擬模式的動力機制參數化，能提升氣候變遷長期預報準確度。

詹森表示，水下滑翔機Seaglider在105年12月到106年3月間首航，在東部海域黑潮區進行三角形側線量測，沿途記錄水文、溶氧、螢光、光背散射等參數。

詹森表示，87天航程間，他的團隊總共完成434次下潛和上升，航程2095公里。團隊分析Seaglider蒐集到的資料，發現花東外海黑潮強流之下的水團層疊水文結構，發現黑潮區兩個溫、鹽度互異的水團遭遇時，不是立即混合成新水團，而是從水團界面上的擾動，藉著複雜的「雙擴散過程」，在黑潮橫向截面裡發展成兩股水團上下交錯層疊的水文結構，每層水平長度從10到100公里不等，層與層的厚度約50公尺。這項發現顛覆四、五十年來科研界對黑潮裡水文分布的印象。

科技部表示，近來陸續有科學觀測顯示，此類型的「海洋次中尺度過程」觀察，對調節海洋物理、生物、地球化學等參數的時空分布相當重要，也是影響數值模擬氣候變遷的關鍵因子。

科技部說，這種次中尺度的水團層疊現象，常在北極海、大洋和近赤道海域等低流速的環境裡、水團交匯處被觀測到，但針對西方邊界流等強流區的觀測和研究，目前仍非常稀少，凸顯這份研究成果的創新。