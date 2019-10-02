護眼調查 國人日用3C逾10小時 乾眼症年輕化

2019-10-02 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



現代人愛追劇、生活離不開3C裝置，但時間過長恐致眼睛疾病。據中華民國眼科醫學會「2019全台護眼趨勢調查」顯示，國人平均每日使用3C裝置（電視、電腦、智慧型手機）逾10.7小時；且乾眼症、白內障也有年輕化趨勢，罹患比例激增。

而在今天活動開始前，與會醫師與來賓都蒙上眼罩，凸顯視力的重要。眼科醫學會理事長劉瑞玲表示，科技日新月異，國人個活動脫離不了3C，但長時間近距離緊盯螢幕，易讓眼疾提早報到，未及時就醫更可能導致失明；而據國際防盲組織（IAPB）預估，2020年台灣眼盲雨中重度人口視力障礙人口約占0.21%與1.69%，比鄰近日本等國還高。

眼科醫學會副秘書長孫啟欽表示，上述調查今年已是第五年、共1088筆樣本。調查顯示國人每日用3C平均首破10小時，由去年的9.9上升到10.7小時；使用類型與目的上，71%用智慧型手機觀看影音，4成30歲下族群每天用智慧型手機超過5小時。但因手機不若電視、螢幕較小，長時間緊盯會造成眼睛睫狀肌緊繃、眼睛易疲勞，導致屈光或乾眼問題，使白內障提早報到。

孫啟欽說，調查也顯示，眼睛疲勞、乾澀、視力模糊是民眾常見不治症狀前三名外，10至19歲的青少年乾眼症比例也從2018年的3.6%上升至今年的12.1%，幅度為各年齡層之冠；而據衛福部資料統計，2017年10至30歲人口中，就有3329人因白內障而就醫，比2016年增加5.4%，直逼60至69歲老年族群。但卻僅15%的人會選擇就醫，比例仍低。