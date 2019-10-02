眼睛也有「在地病」 竹科人特別容易得這些眼疾

2019-10-02 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山（右）指出，來看診的竹科工程師，10個中就有9個有眼睛「竹科在地病」。圖／聯合報資料照 分享 facebook

新竹是台灣的高科技城市，科技人的工作背後，隱藏著許多眼睛疾病的風險，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山觀察到有不少工程師除了高學歷、高收入，還有高度近視、高用眼過度，造成了眼睛「竹科在地病」，不但乾眼症的比率特高，就連年紀大老化之後才可能出現的黃斑部病變也都提早來到。

陳姓工程師在竹科工作10年，他形容一進入公司，就像進到「網咖」上班，大家都低頭猛盯螢幕工作，休息時，就是前往會議室，然後再抬頭看投影螢幕討論工作，他感嘆為了工作所需，必須長時間緊盯螢幕，常會覺得「眼過勞」。

陳瑩山表示，工程師因工作關係長期使用電腦、3C產品，再加上因下班晚、工作累，回到家後經常選擇看電視、滑手機、平板等不用耗費太多體力的休閒活動，「其實他們都知道自己眼睛不健康」。

他指出，來看診的工程師，10個中就有9個有眼睛「竹科在地病」，如「乾眼症」特多、易有「飛蚊症」、「老花」感覺提早、「白內障」年輕化及「黃斑部病變」高危險等。

曾有一名病患就診時面露驚恐之色說「一隻眼睛突然看不到」，細問之後才得知，原來有科技人工作需要長期用單眼看顯微鏡、檢查光碟片，這些工作用眼過度且依賴光照，很容易造成黃斑部傷害。而以大多是中老年人才有的乾眼症，工程師則因常緊盯螢幕、儀器而忘了眨眼，一分鐘眨眼不到五次，特別容易引發乾眼症。

「減少使用3C時間」是保護眼睛的最根本辦法，陳瑩山建議最好每用半小時就休息5至10分鐘，且下班後就不要再頻繁使用3C，也可利用簡單的熱敷加速眼周血液循環，舒緩眼周肌肉，減緩眼睛疲勞與不適。另外，可使用抗藍光產品，注意葉黃素、蝦紅素、DHA及花青素的營養補充。