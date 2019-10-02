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還有颱風嗎？ 賴忠瑋：有擾動發展 未來兩周持續觀察

2019-10-02 07:27聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，隨著米塔颱風遠離，昨天上午全台各地雲量明顯減少，轉為多雲到晴，溫度也隨著陽光露臉及風向轉為西南風而明顯回升。預計今天也將相當晴朗穩定，不過山區會有局部午後雷陣雨，另外要特別留意的是日夜溫差和空氣品質

今天清晨中部以北和東部各地氣溫約23到24度，南部則有26度，都還算舒適，不過白天升溫的速度很快，傍晚降溫的速度也很快，預計中午各地可達31到33度。

他說，這兩天西半部的空氣品質，都有機會達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，原因是擴散條件不佳、境外汙染物及光化反應。台灣附近目前吹微弱的西南風，擴散條件不是很好，本地的汙染物本來就容易累積，除了細懸浮微粒之外，穩定的天氣下陽光較強，也比較容易有光化反應，使空氣中臭氧濃度升高。另一方面微弱的西南風也帶來部份境外污染物。這兩天敏感族群要特別留意，避免在戶外從事劇烈活動。

預計今天起到周五前都會是類似的穩定天氣，雲量偏少，山區有局部午後雨，日夜溫差大，西半部空氣品質不是很好。

他表示，周六北方將再有冷高壓南下，中國東南沿海及台灣附近風向會轉為偏北風到東北風，水氣也會略為增加，迎風面的北部及東北部將轉為雲多有雨，苗栗以北的降雨機率都偏高，溫度也會因為雲量變多而略降二到三度，早晚有點涼意。周末有重要活動的話，要留意天氣變化。中南部天氣則較不受影響，仍然相對穩定。

他說，米塔颱風目前位於長江口附近，預計今天會加速往北北東、朝韓國方向前往進，影響當地的時間為今天深夜到明天晚上，明天深夜才會離開，今明兩天前往韓國，得多留意交通航班是否受影響。目前在熱帶洋面上仍有擾動在發展，數值模式也顯示不太穩定，有利於擾動增強，未來一、兩周還是要持續觀察留意。

米塔颱風目前位於長江口附近，預計今天會加速往北北東、朝韓國方向前往進。圖／取自氣...
米塔颱風目前位於長江口附近，預計今天會加速往北北東、朝韓國方向前往進。圖／取自氣象局網站
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米塔颱風空氣品質
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