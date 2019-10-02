宜蘭昨創83年來10月最高溫 竟跟米塔有關

2019-10-02 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天中午12時30分宜蘭34.9度，創1936年設站以來10月的最高溫。主要是兩個物理機制所致，一是天氣轉晴，陽光加熱作用；另外，則是米塔颱風外圍的西北風，翻越雪山山脈，帶來過山況降的增溫作用；造成高溫比舊記錄整整高一度。

今天至周五各地偏乾，為晴時多雲、秋高氣爽的天氣；白天微熱、紫外線強，甚至有秋老虎的感覺，要注意防曬。午後山區有零星降雨的機率。今天北部22至34度、中部23至34度、南部23至34度、東部22至34度。

他說，周六東半部水氣漸增，東半部及北部有局部短暫雨的機率；西半部仍為晴時多雲，午後中南部山區有零星降雨。周日、下周一東北風影響，北部、東北有局部短暫雨，氣溫略降，花東亦有局部短暫雨。

他表示，米塔已減弱為輕颱，受西風帶影響，向東北加速；衛星雲圖顯示，厚實雲層偏在低層環流東側及北側，代表變性過程正在進行；明天侵襲韓國時仍為輕颱，周六抵達日本北部時，則已變性為溫帶氣旋，但仍伴隨有風有雨的天氣；若有相關行程，應注意其動態。