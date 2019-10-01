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楊麗花挑戰歌仔戲眼球革命 大金空調冠名贊助支持正能量

2019-10-01 22:10聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

國寶歌仔戲天王楊麗花強勢回歸，新戲《忠孝節義》現正於台視播出中，楊麗花於首映會時感性說：「睽違16年，真的讓觀眾等很久了！」她擔任《忠孝節義》總製作與總導演，自己更親自演出，透露這輩子的使命感就是要傳承歌仔戲，為了傳承文化，重出江湖策劃這部電視歌仔戲。

陳亞蘭這次也擔任《忠孝節義》的執行製作人，她透露從發想劇本到籌備到上檔耗時約5年多，除了政府支持歌仔戲、支持台灣戲曲，「楊阿姨」更是全力以赴「加倍奉還」。楊麗花歌仔戲與時俱進，首映會中更以360度環屏投影展示《忠孝節義》動畫特效震撼全場，陳亞蘭透露，《忠孝節義》四個單元共使用了1,594顆特效鏡頭，共費了2,664個工時，包含大象、天鵝、老虎等動物在螢幕面前栩栩如生，挑戰歌仔戲的眼球革命。

被楊麗花推動歌仔戲文化傳承的心意與決心感動，大金空調也特別冠名贊助力挺。和泰興業董事長蘇一仲表示：「歌仔戲是我們台灣的文化，不知道有多少個晚上，是孫子跟長輩守在電視前面，一起等待歌仔戲的播出。國寶楊麗花團長跟陳亞蘭小姐有鑒於傳統戲曲能傳達正面理念、感動人心，這次回歸更是選擇了《忠孝節義》這樣動人的劇本，搭配創新的製作手法。我深深的感受到他們的誠意與用心，大金空調更要支持我們台灣戲曲的正能量，邀請所有的觀眾朋友一起來欣賞這齣好戲。」

大金空調贊助楊麗花歌仔戲《忠孝節義》，（左起）楊麗花、泰興業董事長蘇一仲、陳亞蘭...
大金空調贊助楊麗花歌仔戲《忠孝節義》，（左起）楊麗花、泰興業董事長蘇一仲、陳亞蘭合影。圖／和泰興業提供
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