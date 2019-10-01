楊麗花挑戰歌仔戲眼球革命 大金空調冠名贊助支持正能量

2019-10-01 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



國寶級歌仔戲天王楊麗花強勢回歸，新戲《忠孝節義》現正於台視播出中，楊麗花於首映會時感性說：「睽違16年，真的讓觀眾等很久了！」她擔任《忠孝節義》總製作與總導演，自己更親自演出，透露這輩子的使命感就是要傳承歌仔戲，為了傳承文化，重出江湖策劃這部電視歌仔戲。

陳亞蘭這次也擔任《忠孝節義》的執行製作人，她透露從發想劇本到籌備到上檔耗時約5年多，除了政府支持歌仔戲、支持台灣戲曲，「楊阿姨」更是全力以赴「加倍奉還」。楊麗花歌仔戲與時俱進，首映會中更以360度環屏投影展示《忠孝節義》動畫特效震撼全場，陳亞蘭透露，《忠孝節義》四個單元共使用了1,594顆特效鏡頭，共費了2,664個工時，包含大象、天鵝、老虎等動物在螢幕面前栩栩如生，挑戰歌仔戲的眼球革命。