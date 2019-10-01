60歲伯脖子腫不會痛 竟是罹癌轉移到淋巴

2019-10-01 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台南一名60歲阿伯半年前因親友發現他右側脖子腫腫的，怪怪的，直到今年6月，他吞口水時，發現真的單側腫起來，雖然不會痛，也不影響吞嚥，但為保險起見，就醫確診為甲狀腺癌，且已經轉移到周邊淋巴，經手術切除雙側甲狀腺與周邊淋巴後，因南部醫院輻射隔離病房都滿床，7月中旬轉診住進台中的輻射隔離病房接受輻射碘治療，持續追蹤病況，目前恢復良好。

中山附醫內分泌科主任楊宜瑱說，病患因為年紀大且癌細胞轉移淋巴，依治療計畫，手術後4到6周待傷口復原，要接受高劑量原子碘治療，但因南部醫學中心輻射隔離病房都滿床，經向中華民國內分泌醫學會平台查詢，發現台中親戚家附近的中山附醫有病房，於是轉診到中山附醫住院接受碘131輻射治療。

楊宜瑱說明，甲狀腺癌目前已經位居10大癌症之一，女性發生人數約為男性的3倍，其中又以20到40歲女性為多數，其中9成的甲狀腺癌為分化良好的甲狀腺乳突癌或濾泡細胞癌，手術摘除病灶後，再針對有癌細胞殘餘或轉移的患者，給予碘-131的治療及追蹤，平均5年存活率逾95%。

中山附醫核醫科醫師楊朝瑋說明，患者因治療過程中服用高劑量放射碘，身體會產生輻射，依衛生福利部規定，必須入住同位素治療病房，直到身體的輻射量低於安全劑量才能離院，往往患者等一到二個月，中山附醫今年5月新設同位素治療中心，並配置有2間獨立單人輻射隔離病房，病患不用苦等病房。