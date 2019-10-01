兩個月消費26張發票就有4張中獎 她大方分享秘訣

2019-10-01 21:35 聯合新聞網 綜合報導



有網友分享自己7、8月消費只有26張發票，其中有4張中獎了，且大方透露「中獎秘訣」，引發兩極討論。 聯合報系資料照片／記者徐力剛攝影 分享 facebook

每到統一發票開獎的奇數月份，民眾總是期待財神降臨。有網友在臉書「爆廢公社」分享道，自己7、8月有26張發票，其中有4張中獎了，分別為1張四獎4000元和3張增開的六獎200元，總共賺到4600元入袋，禁不住好奇表示「有沒有人也覺得，用雲端比較容易中獎啊？」

這名女網友平日有把發票存載具的習慣，認為這樣做不僅環保愛地球，9月對了發票後，似乎發現使用載具似乎「更容易中獎」，故上「爆廢公社」詢問其他網友是否也有觀察到同樣現象，引發網友熱議。

有網友認同原PO說法，表示自己過去曾經「10張中2張」，也有網友說自己幾乎每期都有中，只不過金額都是200元。有網友更幸運，透露「自從用了雲端每期都中獎」。

不過，也有網友持相反意見，表示感覺要傳統紙本發票比較容易中獎，「上雲端2期4個月沒中過」、「我雲端沒中過半張，反而自己對的幾乎都有中獎」、「我也用載具，蝦皮、 googleplay 商店都存，一個月幾百張，還是沒中阿」。

其實早在今年5月，財政部長蘇建榮就表示，今年9-10月的統一發票會增開40萬組500元雲端發票專屬獎，每組中獎率達千分之二，機率頗高，比一般發票200元獎的中獎率千分之一，高出一倍，整體雲端發票中獎率也提高至千分之7。不過，民眾想要索取雲端發票，前提是要以悠遊卡、信用卡、手機條碼等發票載具才能索取並且獲得兌獎資格。

有網友分享自己7、8月消費只有26張發票，其中有4張中獎了，分別為1張四獎4000元和3張增開的六獎200元，總共賺到4600元入袋。 圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook