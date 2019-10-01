工研院自駕車將在南寮公開場域測試 勿好奇干擾

2019-10-01 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



工研院機械所與新竹市政府合作，將在南寮地區首度展開自駕車公開場域測試，準備作業已就緒，市府交通處預計10月中公告測試路線與時段，場域包括南寮漁港及周邊道路，分平日、假日共有4個時段，速限40至50公里，月底前上路，測試為期1年，市府交通處呼籲民眾配合不要因好奇干擾或影響測試。

市府交通處指出，工研院的自駕車7月在台南沙崙自駕車測試場域測試，完成中央標準的12種運行模式及64種測試情境合格後，上個月獲交通部核准進行新竹漁港公開場域測試計畫，並取得全台第1張自駕車「試0001」牌照，工研院與市府日前已在南寮地區舉辦說明會，並針居民關注的安全與交通影響等問題詳加解說。

交通處指出，自駕車公開場域測試範圍，包括南寮漁港港區內南寮大道、新港路及新港一至四路、新港南路與南寮街環舊港路段，周邊道路則包含海濱路、天府路2段、榮濱路及東大路4段等部分路段，還有榮濱路與南寮大道交處的停車場。

測試的方式採駕駛座有人監控並隨時接手，車速則依目前的速限規定，港區內道路低於速限40公里，周邊道路低於時速50公里，天候不佳地區平均時雨量大於30毫米、陣風風速超過7級或能見度低於30公尺，都不測試。

交通處指出，自駕車開放場域測試以原來的道路環境進行測試，為蒐集交通尖峰、離峰時段的測試數據，假日測試時段分為上午6點到10點、晚間8點到12點，平日則分上午6點到中午12點、晚間6點到12點，初估月底前測試上路，市府會在上路前1周公告測試範圍及時段。