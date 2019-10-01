智慧郵箱佈全台 募資免運費助弱勢

2019-10-01 19:27 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



藝人謝金晶、孟澔各以一襲米白色造型現身1日中華郵政舉辦的「i愛郵箱點亮弱勢兒童心願」活動，孟澔更於現場表演「i郵箱之歌」，也分享使用智慧郵箱心得。而中華郵政不但共同為弱勢募資也提供運送服務，免費開放「i郵箱」供民眾寄送資源到偏鄉，並藉此推廣智慧郵箱，全台已達千座的「i郵箱」儼然成為智慧城市的基礎。

智慧i郵箱

中華郵政於1日舉辦「i愛郵箱點亮弱勢兒童心願」公益活動，邀請民眾共襄盛舉。「i郵箱」24小時待命，民眾可以隨時取貨及寄貨，藝人謝金晶表示，自己不是朝九晚五的上班族，很容易與郵差擦肩而過，有了智慧郵箱可以隨時寄取貨真的很方便。隨後也以電腦示範送愛心物資的操作流程。

台灣愛希望兒童關懷協會、台北市緣兒童慈善基金會、勵馨社會福利基金會及第一社會福利基金會等公益團體，於全台弱勢及偏鄉募集了1000位兒童的心願，「i郵箱」提供免費運送服務助一臂之力，中華郵政副總李甘祥則說：「去年只有10座的智慧郵箱，在台北市政府支持下於台北市設立座數滿168，全台更是已達千座，剛好藉由這個幸運數字舉辦一場活動。」

全台智慧化

中華郵政公司表示，「i郵箱」結合手機、物聯網及雲端科技，提供24小時取、寄郵件服務，讓民眾生活更加便利，擴增據點的同時也善用企業資源，讓服務與需求串連，將「i郵箱」打造為公益服務平臺，凝聚社會關懷，將溫暖傳遞至需要的角落。

為智慧郵箱打造「i郵箱之歌」的孟澔以一身白色西裝出席，現場演唱歌曲。他說：「藝人全台到處跑，真的很需要這項服務，媽媽上禮拜才用智慧郵箱寄了一件外套給我。」直說手機一收到通知，大半夜也可以到智慧郵箱取貨，真的是太方便了。

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