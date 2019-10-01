保護脊椎從小做起 「活力得」接待小學童參訪團

2019-10-01 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



「活力得中山脊椎外科醫院」1日下午來了一群學童，他們因慕名該院為遠近馳名的脊椎專科醫院，專程前往參訪。醫院院長楊椒喬表示，保護脊椎需要從小做起，保養脊椎觀念更應向下扎根，醫院樂於接待國家未來主人翁。來訪學童則透過各醫療科室的參訪，體認脊椎專科醫院的重要，啟發對醫療工作的興趣，收穫豐碩。

「Fight.K心教育」實驗教育機構的師生及家長約50人，受到「活力得」醫院熱誠細心接待，院方安排學童實地參觀門診診間、注射室、藥局、放射科、神經傳導檢查室、復健室、手術室、病房及康復運動中心。各單位同仁無不使出渾身解數，以深入淺出的方式讓學童瞭解脊椎專科醫院的特色，與醫療服務內容。

尤其是脊椎平衡檢測儀器KKT（Khan Kinetic Treatment）聲波動力平衡系統與訓練肌力的防跌儀器「HUBER 360」多軸動態式電動平台訓練系統，不僅分別提供脊椎平衡治療與復健的新趨勢，在坊間亦極為少見，讓學童們大開眼界。