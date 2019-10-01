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魚油養生？ 北市抽驗1件魚油膠囊塑化劑超標

2019-10-01 18:33聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市衛生局近來於賣場、超市、便利商店、藥局等處抽驗30件食品9項塑化劑含量，共1件「舒邁長壽源魚油膠囊」檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）達0.87ppm，超過標準0.6ppm上限0.45倍；衛生局表示，已要求販售的藥局下架違規產品，並移請新北市衛生局調查上游藥品公司該產品超標原因。

衛生局8月抽驗市售膠囊錠狀食品、米麵製品、飲料、油脂類、嬰幼兒食品，及其他加工食品如果凍、果醬等食品，塑化劑含量是否符合規定，其中不合格的「舒邁長壽源魚油膠囊」是抽自北投區維康藥局北榮店，貨源來自新北市上于藥品公司。

維康藥局北榮店表示，該魚油膠囊已販售10年以上，引進時廠商也有附上合格報告，不知為何這批貨塑化劑會超標，目前產品已下架回收，廠商也承諾後續補上另外送檢驗合格的新品。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，衛福部食藥署100年制定「降低食品中塑化劑含量之企業指引」，其中針對飲料、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品、油脂類、米麵製品、甜點及其他加工食品等訂有「企業監測塑化劑指標值」，供業者自訂預防或改善產品受塑化劑污染的品質管理。

陳怡婷說，北市106年以來，每年約抽驗40件食品塑化劑含量，這次不合格的魚油膠囊是3年來首件違規產品，已依消費者保護法第10條第1項「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時，應即回收該批商品或停止其服務。」在9月中調查結果出爐時要求藥局下架。

不過，陳怡婷也說，「企業監測塑化劑指標值」只是指引參考值，非法規標準，無法依食品安全衛生管理法開罰，只能輔導製造業者在製程上找出超標問題、改善，新北市衛生局今天已回應會輔導上游廠商；除非是生產過程惡意添加有害健康的原料，才能依食安法第15條假冒或攙偽為由來開罰。

許多人吃魚油來保健，但小心魚油還未補充到，卻因塑化劑超標先受害。圖／報系資料照
許多人吃魚油來保健，但小心魚油還未補充到，卻因塑化劑超標先受害。圖／報系資料照
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衛生局塑化劑
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