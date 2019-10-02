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不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌！尋獲2罹難者 仍有4人失聯搜救中

產後還是那麼美！網紅名人的秘密武器原來是他！

2019-10-02 00:00文／ 瑪麗蓮調整型內衣

圖／瑪麗蓮塑身衣 提供
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懷孕身體變化讓準媽咪大嘆好辛苦，不只肚子隨時間隆起，手臂、背部更是因為上圍增加漸漸變厚。一直以為懷孕只能讓身形let it go，畢竟寶寶健康最重要。但觀察名人網紅才發現，原來除了產後塑身衣，還有秘密武器可以hold住準媽咪們的肉肉，讓孕程輕鬆、產後塑身更順利。今天就來揭曉產後能夠快速回歸的神隊友！

孕期雙腳腫脹不舒服，Lydia靠這雙來舒緩

近期喜獲二胎的Lydia分享這胎生完可能就封肚，對產後體態恢復態度比第一胎更認真，決定生完就靠「塑身衣」瘦得更勻稱。談到孕期容易雙腳腫脹，Lydia不藏私提到就靠這雙量身訂製腿套減緩腫脹不適。不管是搭飛機還是逛街，陪女兒逛動物園、奔波找幼稚園都不成問題，讓Lydia直言：「還好有腿套的輔助，不然超痛苦的呀！」

懷孕走山從手臂開始？Hannah穿了變更瘦？

圖／瑪麗蓮塑身衣 提供
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好多媽咪分享，懷孕後上圍Up Up，發福第一的居然不是肚子，是手臂跟背部！擁有同樣困擾的Hannah，在孕期就開始穿袖套，為的就是預防肉肉亂跑。而瑪麗蓮選用MARILYN BABYFIBER®無毒材質，親膚快乾又安全，穿起來舒服透氣，讓本身是敏感肌的Hannah完全不用擔心夏天太熱穿不住這件事。連穿3個月，Hannah開心分享「居然被不只一個朋友說手臂是不是變細！」讓粉絲大嘆孕媽咪手臂還能hold住實在不科學。

圖／瑪麗蓮塑身衣 提供
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產後在意的不是體重，線條雕塑才是重點！

圖／瑪麗蓮塑身衣 提供
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孕程結束，最讓媽咪們煩心的不是體重下不去，而是肚子回不去！擁有「最美營養師」封號的高敏敏營養師直言自己剛生完也有同樣困擾，望著自己明明生完卻隆起的小腹，很慶幸自己在產前就決定下訂塑身衣。穿了幾個月，鬆垮的肉肉都歸位，也緩解擠奶坐姿造成的腰痠；亮出戰績滿滿的量身表，敏敏不藏私分享自己的塑身關鍵就是「飲食、運動、擠母奶，再搭配好的塑身衣！」

圖／瑪麗蓮塑身衣 提供
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產後9個月才開始穿，體重終於不卡關

圖／瑪麗蓮塑身衣 提供
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許多媽咪產後都會購買塑身衣幫助身材恢復，親子部落客─人妻艾拉也不例外。曾購買制式尺寸的她坦言「穿了一陣子發現效果不夠明顯，材質也不舒服。」一直到產後9個月，才給自己第二次機會。

一穿上瑪麗蓮塑身衣，完全把最在意的肚子肉包起來，下垂的臀部也靠3D臀杯提起來，整體不悶熱，完全顛覆對塑身衣的刻板印象！穿了三個多月，居然讓產後將近一年停滯不降的體重掉了3公斤，開心地讓艾拉馬上傳給老公炫耀瘦身成果。

圖／瑪麗蓮塑身衣 提供
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女人從孕程到產後，身心經歷各種變化。不論是孕期不適還是產後塑身，這麼多過來人經驗告訴你其實你不孤單。其實只要用對方法，善待自己，產後回歸少女曲線不是夢。

今年週年慶，瑪麗蓮塑身衣獻出超強優惠─「塑身衣首購5折」，寵愛每位為孩子付出青春與美麗的辛苦媽咪，免費預約試穿，讓塑身不再有負擔！

瑪麗蓮週年慶 限時5折優惠：https://reurl.cc/gv0n2N

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