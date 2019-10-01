胃癌篩檢治療成效好 醫嘆健保除菌藥物給付嚴

2019-10-01 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



目前台灣本島部分僅在胃癌盛行率較高的地區推行篩檢治療計畫，且礙於健保給規定較嚴，除菌用藥經費目前多需自籌。 本報系資料庫 分享 facebook

二十多年前，馬祖胃癌發生率是台灣本島的三到五倍以上，因當地幽門螺旋桿菌感染率高。最近十幾年積極推動公費的幽門螺旋桿菌篩檢、除菌，馬祖感染率現已比台灣本島更低。目前台灣本島部分僅在胃癌盛行率較高的地區推行篩檢治療計畫，且礙於健保給規定較嚴，除菌用藥經費目前多需自籌。

台大醫院內科部教授李宜家表示，由於台灣公共衛生條件進步，經過除菌成功者再感染率極低，所以幽門螺旋桿菌的篩檢，可以說是一生做一次就夠了。目前鄉村、偏遠地區胃癌盛行率較高，因此在醫療資源配置上，過去是在高風險地區先推行篩檢治療計畫。

李宜家表示，2004年馬祖率先開始以後，當地目前幽門螺旋桿菌感染率已經降到10%以下，比台灣本島還低。之後宜蘭、彰化、花蓮台東等山地原鄉、烏來山區陸續開辦大腸癌和胃癌合併篩檢，民眾發現可以一次可以檢查兩種癌，參與度明顯提高。

不過健保給付規定嚴格，須經胃鏡確認有潰瘍才能給付除菌療程，否則要自費。李宜家表示，為了避免好不容易篩檢的帶菌病人，因為不想照胃鏡、沒有潰瘍、沒有錢，而錯失除菌機會，計畫經費除了篩檢也包括直接提供藥物。

李宜家以目前篩檢規模最大的彰化為例，目前每年大約篩檢一萬人，由衛生局發公費除菌藥物給合作醫療院所，並將篩檢陽性者轉介過去，醫師直接開藥，同時判斷是否需要進一步做胃鏡。目前計畫經費多元，有來自國健署、科技部、各縣市政府、台大醫院等。

健保署副署長蔡淑鈴表示，給付規定希望兼具謹慎用藥和與時俱進，若有新的治療共識或指引，醫學會可提案建議，健保署會組成專家會議審慎討論。