影／家人拒絕醫師對孕媽施藥 胎兒落地終身帶此病

2019-10-01 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



一名嫁來台灣的越南籍新住民，懷孕30幾周時胎兒心跳過慢，追根究柢原來是她罹患紅斑性狼瘡，院方建議對母體施用大劑量類固醇解救孩子的心臟，但遭家屬拒絕，最後不得不緊急剖腹引產，搶時間為嬰兒裝置心臟節律器挽救性命，但小朋友卻也落得終身得與心臟節律器為伍的命運！

收治這起罕見病例的高雄長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師許鐘元表示，越南籍新住民是在產檢時發現胎兒心跳跟不上正常速度，經追蹤是她罹患紅斑性狼瘡。

許鐘元表示，這種自體免疫性疾病有些特殊的抗體會直接攻擊胎兒心臟的傳導系統，導致心跳緩慢，臨床須使用大劑量類固醇，才能通過母體胎盤控制孩子的心臟不會繼續壞掉，可惜家屬認為懷孕婦女不該使用任何藥物，拒絕治療。

他說，紅斑性狼瘡患者經抽血只要免疫指標穩定，還是可以懷孕，否則一旦在孕期發病，往往造成醫師施藥上的顧忌。文獻上，懷孕時才被檢出紅斑性狼瘡的個案並不多見，只要及時使用類固醇治療，是有機會保住胎兒的心臟不會一直被破壞，可惜院方與新住民的家屬溝通無效，最後小朋友雖保住一命，小小心臟卻需終生置放心臟節律器。

「患有免疫疾病的孕媽咪，一定要接受醫師專業的建議」許鐘元說，治療過程醫師擔心的其實不會比家屬少，罹患免疫疾病的孕婦若不配合醫師的專業治療，容易產生難以預測的後果。