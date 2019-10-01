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北捷檢討票價優惠 研擬每月搭乘超過40次享8折

2019-10-01 17:56聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市議會下午進行交通部門質詢，不少議員關心台北捷運票價8折優惠變動措施，北捷總經理顏邦傑指出，8折優惠並非取消，新的票價方案將朝搭愈多、回饋愈多的行銷方式擬定，初步規畫能讓每月搭乘超過40次通勤或通學的旅客，可以享有比現在8折更多的優惠。

北捷指出，新的優惠調整方案預計年底前提報市府，於核定後公告實施。顏邦傑說，以搭乘次數擬定優惠較公平合理，目前規劃，依次數多寡，次數多，折扣可能達7折不等，通勤族及通學族，月搭40趟以上，不會受到影響。

北捷表示，目前每天約有220萬人次搭乘，若持電子票證票價打8折，估一年少收票30億元，依旅次提供優惠較公平合理，例如0到10次、10到20次、20到30次等，折數從沒有優惠，到票價打7折都有，新制預估年營收可以增加2%到3%，大約3億元。

北捷表示，目前全面8折優惠雖有助於鼓勵民眾使用電子票證及搭乘捷運，但是現今齊頭式平等的優惠措施，偶爾搭乘捷運的民眾，及經常搭乘捷運的通勤族，均享相同的優惠折扣，不盡公平合理，亦不符行銷精神；未來捷運票價將朝「搭愈多、回饋愈多」的精神，擬定票價優惠措施，細節仍在研議中。

北捷指出，因票價23年來未曾調漲，隨著捷運路網持續拓展，捷運系統營運成本亦節節上升。近年北捷致力於附屬事業經營，追求商業極大化，引進各項新型態商業經營模式，以附業盈餘回饋捷運本業，維持捷運低票價政策。

此外，悠遊卡上線初期，北捷為配合市府「一票到底」政策，自91年9月15日起，即全面提供悠遊卡票價8折優惠。104年起配合交通部多卡通政策，開放其他電子票證於捷運系統使用後，亦提供所有電子票證使用者捷運票價8折優惠。隨著運量增加，每年優惠金額亦逐年上升，累計至107年，總優惠金額已達424億元。

另為鼓勵民眾利用公車做為轉乘捷運系統之運具，北捷亦提供捷運與公車轉乘優惠，累計至107年底，總優惠金額逾171億元。藉由電子票證8折優惠及轉乘優惠措施，對旅客提供之實質回饋已達595億元。目前台北捷運電子票證使用率已將近97%，可說已達成市府「一票到底」政策目標。

北捷檢討票價優惠 初步研擬每月搭乘超過40次享8折。圖／報系資料照
北捷檢討票價優惠 初步研擬每月搭乘超過40次享8折。圖／報系資料照
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捷運北捷票價
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