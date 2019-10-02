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So-net 支持粉紅絲帶 攜手全服務齊力響應愛波行動

2019-10-02 11:00文／ So-net 提供

MOMO熊化身愛波大使 啟動愛的禮物
企業員工日分享乳癌電影與講座 關懷員工健康

乳癌是台灣女性癌症發生率之首位，近來年輕乳癌發生率有攀升的趨勢，日本 Sony 企業在台分公司 So-net (台灣碩網網路娛樂 (股) 公司，以下簡稱 So-net )，今（1日）宣布響應十月國際乳癌防治月，由企業吉祥物MOMO熊領軍，發起一系列粉紅絲帶活動，攜手寬頻會員、遊戲中心、拾壹樓小倉、MOMO熊粉絲與消費者一起響應，提醒大家乳癌防治不分男女，落實定期乳癌篩檢與健康生活，為所有人加油打氣！

So-net 長期支持粉紅絲帶，今年更深入乳癌防治議題，特別與中華乳癌病友協會合作，So-net 推MOMO熊為愛波大使，在公司內部舉辦員工日活動，關懷員工健康，提供員工乳癌防治的健康知識大補帖，邀請員工一起欣賞乳癌電影與聆聽防癌講座；對外宣導部分，So-net 企業吉祥物MOMO熊不僅擔任愛波大使參與2019「點亮雙色粉紅絲帶」活動，與乳癌病友共同啟動愛的禮物並舞出「愛的禮物」組曲，So-net副總經理蘇柏銘更代表企業捐出50萬元愛心捐款與物資，用實際行動支持乳癌定期篩檢宣導。自10月1日起透過網路，So-net號召消費者與會員一起響應捐款，匯集眾人的愛心，凝聚更大的力量捐款中華乳癌病友協會，藉由So-net 粉紅絲帶活動真正落實企業社會責任！

2019 So-net粉紅絲帶活動，落實企業社會責任。 圖／So-net 提供
2019 So-net粉紅絲帶活動，落實企業社會責任。 圖／So-net 提供
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So-net蘇柏銘副總經理與中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長於2019「點亮雙色...
So-net蘇柏銘副總經理與中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長於2019「點亮雙色粉紅絲帶」活動合影支持乳癌防治推廣。 圖／So-net 提供
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MOMO站台2019「點亮雙色粉紅絲帶」活動，捐款50萬元給中華民國乳癌病友協會

迎接10月國際乳癌防治月，So-net 以實際行動支持乳癌防治宣導，特別派出企業吉祥物MOMO熊與So-net 副總經理蘇柏銘先生共同出席9月29日中華民國乳癌病友協會於大湖公園舉辦的「點亮雙色粉紅絲帶」活動，MOMO熊化身為愛波大使，啟動愛的禮物，並與乳癌病友共同舞出「愛的禮物」組曲。 活動中，So-net 副總經理蘇柏銘先生與愛波大使MOMO熊共同捐款與物資50萬元給中華民國乳癌病友協會，期待透過企業力量支持乳癌防治推廣，呵護女性健康。

目前國內女性乳房攝影的受檢率僅有四成，中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳呼籲，女性應定期篩檢，國民健康署補助 45 至 69 歲及 40 至 44 歲具乳癌家族史的女性，每2年一次乳房X光攝影檢查，希望民眾提早檢查、及早治療。

乳癌姊妹一起圍繞愛的禮物，劃出雙色粉紅絲帶。 圖／So-net 提供
乳癌姊妹一起圍繞愛的禮物，劃出雙色粉紅絲帶。 圖／So-net 提供
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So-net 副總經理蘇柏銘先生表示，So-net耕耘台灣寬頻市場已近20年，累積眾多會員對我們的信賴與肯定，近年So-net 投入手機遊戲與娛樂服務，提供高品質的日式服務，積極落實本土化娛樂；為感謝台灣消費者對於So-net 的支持並善盡企業社會責任，So-net 攜手旗下業務共同支持粉紅絲帶議題，在此特別感謝寬頻會員、遊戲中心、拾壹樓小倉、MOMO熊粉絲與消費者的響應，我們認為癌症防治不分男女與年齡，So-net 期許透過支持粉紅絲帶議題，喚起大家對乳癌防治的關注，期盼大家參與活動，凝聚親情與友情，關懷並支持定期乳癌篩檢，落實健康生活！

MOMO熊參與「點亮雙色粉紅絲帶」活動與現場民眾熱絡互動。 圖／So-net 提...
MOMO熊參與「點亮雙色粉紅絲帶」活動與現場民眾熱絡互動。 圖／So-net 提供
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So-net 關懷員工健康，舉辦企業乳癌防治宣導活動

除外部活動支持乳癌防治，So-net 也積極關懷員工健康，特別於日前舉辦員工日宣導乳癌防治，提供乳癌防治知識大補帖，號召員工一起欣賞乳癌電影與聆聽防癌講座，活動中特別邀請中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳與志工至So-net 公司，透過影片與講座讓員工更加了解乳癌對健康的威脅，輕鬆有趣的互動，讓員工了解定期關心乳房健康的重要性，參與的員工紛紛表示健康知識大躍進！

So-net 副總經理蘇柏銘先生於員工活動時指出，除了關心女性同仁身體健康，我們也鼓勵男性同仁不要忽視女性家人與朋友的健康，乳癌如果能夠早期發現及早治療，0至1期5年的存活率高達95%以上，期待員工透過活動中的收穫，將定期乳房篩檢的重要觀念分享給家人與朋友，一旦發現異狀，趕快就醫檢查與治療，So-net公司內外部共同落實企業社會責任。

So-net 員工小蕾於活動後分享心得表示，聽到26歲就罹患乳癌的案例時，讓我認知到乳癌不是只有發生在熟齡女性的身上，年輕的女性也有可能會罹患，透過這次員工防治活動，我學到基本的自我檢測，以及養成運動習慣、盡量少吃高熱量的食物是預防乳癌的不二法門，這些都是我日常就可以做到的。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳及志工與So-net同仁一起欣賞乳癌電影與講座。...
中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳及志工與So-net同仁一起欣賞乳癌電影與講座。 圖／So-net 提供
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So-net 服務聯合響應粉紅絲帶 ，號召消費者一起支持定期乳癌篩檢

自10月1日起至10月31日活動期間，So-net聯手全服務舉辦網路活動，邀請消費者與會員一起加入 So-net 粉紅絲帶活動，支持愛波計畫，透過網路號召更多人響應，結合So-net 的企業捐款與愛心物資，捐贈中華民國乳癌病友協會，期待透過集合眾人的愛心，凝聚更大的力量，支持定期乳癌篩檢推廣。

●計畫一：「響應傳愛 愛心百分百」愛心募款計畫，消費者透過網路或電話新申請寬頻方案或於PCHOME拾壹樓小倉商城商城單筆訂單滿500元，每一筆成交So-net 將捐款100元給中華民國乳癌病友協會。
●計畫二：此外，So-net 也鼓勵寬頻會員紅利捐點，將點數化為滿滿愛心，每1點兌換1元愛心捐款。

活動網址：https://events.so-net.net.tw/pinkribbon2019

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