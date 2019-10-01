起司控快筆記！ PABLO半熟起司塔期間限定買一送一

2019-10-01 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



源自西班牙的「燒焦的起司蛋糕」巴斯克起司蛋糕，10月起將在日本半熟起司塔專賣店「PABLO」開賣了！這款西班牙巴斯克地區聞名的甜點，在日本、泰國販售造成一股搶購熱潮，這次隨著新品PABLO mini「提拉米蘇」口味、葡萄柚橘子冰沙同步登場。此外，PABLO也推出限時、限量買一送一活動，不想錯過優惠的起司控，快設定鬧鈴提醒。

PABLO巴斯克起司蛋糕，除了一定要有的焦黑外觀，更在5吋的大小加入濃郁奶油起司、鮮奶油和雞蛋烘烤。PABLO表示，因尺寸小巧易烤熟的關係，以較低的溫度較長時間烘烤，巧妙地控制了火侯的強弱，讓焦黑卻又美味的蛋糕如實呈現。且由於製作時間較長，每天的製作數量有限，每顆售價288元。另外，PABLO mini也推出了提拉米蘇新口味，經典原味mini起司塔擠上咖啡奶油，再撒上可可粉，彷彿將提拉米蘇與起司塔經典結合；PABLO「葡萄柚橘子冰沙」則以微苦的葡萄柚搭上酸甜的橘子，喝上一口，在嘴裡散發多種層次，是最適合初秋的甜品享受。

搭配百貨公司周年慶，10/17至10/30期間，PABLO台北信義新光A8門市經典原味起司塔(328元)每日限量10組買一送一；10/10至10/13期間，台中中港新光門市買一盒PABLO mini(任選六入)送一盒PABLO mini經典原味，每日限量30組，10/17至10/27台中門市消費滿600元，且內含抹茶起司塔一個，即贈PABLO 冰沙乙杯(口味任選)，每日限量5組。

除了台北、台中門市推出優惠，PABLO也即將跨縣市到嘉義、新竹快閃，10/3至10/27於嘉義新光三越垂楊1樓登場；10/19至2020/1/1於新竹BIG CITY遠東巨城購物中心B1登場，快閃店首四日皆享有PABLO 迷你任選「買五送一」優惠。