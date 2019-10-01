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表揚安寧照護推手 衛福部頒獎表揚41家醫療機構

2019-10-01 16:28聯合報 記者楊雅棠╱即時報導

為表揚安寧緩和醫療的推手，衛生福利部今天舉行頒獎活動。衛福部針對107年度7月至108年度6月，完成預立安寧緩和醫療意願註記件數達1000件以上的18家醫學中心、達500件以上的20家區域醫院及250件以上的3家地區醫院，共計41家醫療機構頒獎表揚。肯定醫院及第一線醫護人員積極投入宣導安寧緩和醫療，讓臨終病人獲得高品質的照護。

衛生福利部次長薛瑞元在頒獎典禮時表示，從推動安寧緩和醫療以來，已有64萬多位民眾簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇」意願書並註記於健保IC卡，且台灣在「臨終病人死亡品質」（Quality of Death）的全球性調查中，從2010年排名第14，至2015年躍升至排名第6，顯見我國在臨終照護上推動的成果。

台灣安寧照顧協會理事長蘇文浩也表示，去（2018）年註記的人數已破10萬份，主要是因為政府的政策支持、NGO的推動以及立法的保障，才能持續推動使安寧緩和醫療的觀念在台灣生根普及。但他也表示，目前病人多能接受安寧緩和醫療，但是家屬常常會「放不下」，而堅持進行心臟按摩、插管或電擊，是需要繼續努力溝通、推動的一環。

衛福部強調民眾有權主張並享有安寧療護之權益，呼籲大眾踴躍響應並簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」及「預立醫療決定」，保障善終的權利。也期待各界能一同發揮號召力量，推動台灣安寧療護發展。

為表揚第一線推動安寧醫療照護的醫療機構，今衛福部舉辦頒獎典禮。記者楊雅棠／攝影
為表揚第一線推動安寧醫療照護的醫療機構，今衛福部舉辦頒獎典禮。記者楊雅棠／攝影
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衛福部醫護人員
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