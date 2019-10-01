帶著全家一起「服務」學生 中山工商老師蕭珀如獲表揚

2019-10-01 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



中山工商老師蕭珀如從事特殊教育多年，對於學生不但誨人不倦，還帶著全家一起「服務」，讓被關懷學生感受到家的溫暖，也不負老師期待，在各方面都有傑出表現。今年蕭珀如獲選教育部優良特殊教育人員獎，是全國5名高中職組獲獎者之一，也是該校10年來第5位獲獎老師。

蕭珀如照顧學生不是單槍匹馬，而是全家總動員，家裡是學生的寄宿中途站，也是原生家庭外的避風港和學習中心，全家都是「輔導員」，被輔導過的學生個個心懷感恩，也成就滿滿。

蕭珀如說，自己的父親從事助聽器維修工作，因長期試聽造成聽力退化，也讓她對身障者的處境感同身受，進而投身特教工作，10多年如一日。父親更是退而不休，專精家電維修的他，常帶著住宿學生一起修理家電、做資源回收，教導學生技能外也灌輸自力更生的觀念。

此外，蕭珀如家裡還養了蟒蛇、蜥蜴、刺蝟、蜜袋鼯、象龜和一大缸海水魚，原來蕭珀如的父親也愛養爬蟲類和海水魚，對生物瞭若指掌，是學生最佳生態解說員。

被蕭珀如教過的學生中，如智能兼肢體障礙的魏姓學生，原本因腦麻雙腿彎曲過大，經常跌倒，蕭珀如讓他住在家裡，親自幫他洗衣服，讓魏同學能專注田徑訓練，勇奪全國身心障礙國民運動會4項金牌。另名劉姓學生從小遭家暴，蕭珀如也讓他寄宿，知道他愛打球，就鼓勵他參加特奧比賽，並自掏腰包買營養品補給，最後劉同學取得了世界特奧曲棍球台灣代表選手的資格。