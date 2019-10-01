親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

南方澳斷橋壓住漁船 海軍艦船拖出一艘

帶著全家一起「服務」學生 中山工商老師蕭珀如獲表揚

2019-10-01 16:23聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

中山工商老師蕭珀如從事特殊教育多年，對於學生不但誨人不倦，還帶著全家一起「服務」，讓被關懷學生感受到家的溫暖，也不負老師期待，在各方面都有傑出表現。今年蕭珀如獲選教育部優良特殊教育人員獎，是全國5名高中職組獲獎者之一，也是該校10年來第5位獲獎老師。

蕭珀如照顧學生不是單槍匹馬，而是全家總動員，家裡是學生的寄宿中途站，也是原生家庭外的避風港和學習中心，全家都是「輔導員」，被輔導過的學生個個心懷感恩，也成就滿滿。

蕭珀如說，自己的父親從事助聽器維修工作，因長期試聽造成聽力退化，也讓她對身障者的處境感同身受，進而投身特教工作，10多年如一日。父親更是退而不休，專精家電維修的他，常帶著住宿學生一起修理家電、做資源回收，教導學生技能外也灌輸自力更生的觀念。

此外，蕭珀如家裡還養了蟒蛇、蜥蜴、刺蝟、蜜袋鼯、象龜和一大缸海水魚，原來蕭珀如的父親也愛養爬蟲類和海水魚，對生物瞭若指掌，是學生最佳生態解說員。

被蕭珀如教過的學生中，如智能兼肢體障礙的魏姓學生，原本因腦麻雙腿彎曲過大，經常跌倒，蕭珀如讓他住在家裡，親自幫他洗衣服，讓魏同學能專注田徑訓練，勇奪全國身心障礙國民運動會4項金牌。另名劉姓學生從小遭家暴，蕭珀如也讓他寄宿，知道他愛打球，就鼓勵他參加特奧比賽，並自掏腰包買營養品補給，最後劉同學取得了世界特奧曲棍球台灣代表選手的資格。

此外，還有名林姓學生，原本國中習慣曠課，經常在外遊蕩，蕭珀如固定到他家拜訪，鼓勵他勇於改變，並面對處理人際關係，最後林同學如願取得世界特奧雪鞋的台灣代表選手資格。

今年獲選教育部優良特殊教育人員獎的中山工商老師蕭珀如（左二），因父親聽力退化，對...
今年獲選教育部優良特殊教育人員獎的中山工商老師蕭珀如（左二），因父親聽力退化，對於身障者處境感同身受，投身特教多年，常「全家總動員」關懷學生。記者蔡容喬／攝影
分享
今年獲選教育部優良特殊教育人員獎的中山工商老師蕭珀如，常「全家總動員」關懷學生，...
今年獲選教育部優良特殊教育人員獎的中山工商老師蕭珀如，常「全家總動員」關懷學生，退休父親也帶著學生一起維修家電，讓學生感受家的溫暖，不負老師期待，在各方面都有傑出表現。記者蔡容喬／攝影
分享

身障者
【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

網頁設計競賽常勝軍 新竹高商17連霸

2019-10-01 14:43

技職不重專業 黃昆輝：高教平庸化

2019-09-29 15:19

大成師生烤肉慶教節 尊師重道有「儒味」

2019-09-27 18:01

中壢高商敬師活動 字句寫下師生情

2019-09-27 16:38

教師節敬拜中華廚祖伊尹 永平餐飲科打造豬造型麵包塔　

2019-09-27 15:12

最狂上學交通工具 青農怕遲到曳引機直接開到校

2019-09-27 14:24

泰航空廚來開平餐飲取經 學25道台菜精隨

2019-09-26 14:39

大眾交通工具共享寵物籠 北科大生奪德國紅點設計獎

2019-09-26 13:55

不一樣的教師節！環球科大幼兒園帶孩子體驗攀樹

2019-09-26 12:11

比珍奶厲害！弘光科大推出電競珍珠飲 盧秀燕也說讚

2019-09-26 11:18

從教得很爛到被學生愛戴 高科大林栢村今年獲師鐸獎

2019-09-25 16:36

影／全國技能競賽全壘打 羅東高工1金2銀3優勝4佳作

2019-09-25 13:51

僑光科大校長兒「神速」取得學士碩士 教育部重罰50萬

2019-09-24 17:34

台科大學生用化學反應式打造「愛鏈」 獲趣味競賽冠軍

2019-09-24 16:02

他捨成功高中讀開平餐飲 轉學兩次立志當調飲師

2019-09-24 15:49

萬能科大楊繡禎奪麵包製作冠軍 有機會參加明年亞洲賽

2019-09-24 12:28

全國技能賽 公東亮眼獲3金2銀1銅等9面獎牌

2019-09-23 19:39

方曙商工飛機修護科 獲全國技藝賽銀銅牌

2019-09-23 19:12

機械國手在飼料廠工作…台奪下技職奧運世界第四，然後呢？

2019-09-23 10:40

從小迷積木日練14小時 蘇柏豪奪全國模具金牌

2019-09-20 18:21

高英工商1年2次防災演練 通過「國際安全學校」認證

2019-09-20 15:50

台灣創新技博會 崑山科大「磁助力創能踩踏車」成亮點

2019-09-20 13:59

拿下世界技能競賽銅牌獎 建國科大兩校友光榮返母校

2019-09-19 22:03

弘光科大「彩弘時裝週」迎新 彩虹大使挺平權

2019-09-19 13:49

萬能工商 全校近半學生是僑生

2019-09-18 23:40

正妹高中生辦個展「造反」 成新竹高商80年首例

2019-09-18 17:10

澎科大推動海洋教育雙語教學 縣長：樂觀其成

2019-09-17 17:02

慈科大「誠實書店」二手教科書每本20元 學生省很大

2019-09-17 14:48

高英工商陳主恩獲世界青少年健力賽66公斤級蹲舉冠軍

2019-09-17 13:12

教部試辦一對一培訓 挺技能國手返校任教

2019-09-15 00:58

技能國手求職光環淡 最多做的是零售業

2019-09-15 00:52

揚威上海灘 樹德電競隊奪冠

2019-09-13 23:25

樹德龍電競隊兩岸交流賽 奪英雄聯盟冠軍最佳播報獎

2019-09-13 09:30

高職就業專班 平均就業率7成

2019-09-12 23:10

高職生圓航太夢 九成專班一畢業就有30K

2019-09-12 11:32

弘光科大學生美髮國際賽1金2銅 得獎聽到「台灣」很棒

2019-09-12 08:57

影／15歲拿國際餐飲大獎 示範倒酒告訴你開紅酒小技巧

2019-09-11 17:34

他19歲參加世界名廚錦標賽 奪下4項金牌

2019-09-10 14:31

大華科大攜手喜來登大飯店 互相支援實務教學

2019-09-10 11:20
看更多

熱門文章

恐怖！桃市某校園驚傳鬧鼠患 學生倒垃圾還遭老鼠狠咬

2019-09-30 17:32

國小晨光時間家長志工亂象 教團籲教育部普查

2019-10-01 08:26

立委將礦工之子當醫生作階級反轉案例 家長團體無法接受

2019-09-30 19:33

校長表演送花 竹北高中教師節驚喜

2019-09-30 22:38

縣市將設教師支持中心 提供心理諮商

2019-10-01 00:31

大考中心公布新式答題卷 111學年度還不會延長考試時間

2019-10-01 11:12

為達學校午餐登錄KPI 縣市校園各出奇招

2019-10-01 10:16

台中中港高中老師蔡芳玲獲師鐸獎 她堅信沒有問題學生

2019-10-01 12:17

撐香港反極權 大學生跨校串聯用人鏈組自由之路

2019-10-01 11:18

學校餐認證食材登錄壓力大 農委會：努力一點就能做到

2019-10-01 10:22

網頁設計競賽常勝軍 新竹高商17連霸

2019-10-01 14:43

非營利幼園成本 不得全由家長負擔

2019-10-01 00:23

預防聽力衰退有解 雙胞胎兩岸大學生創業創新賽獲金獎

2019-10-01 12:18

會考生活英語／【校園篇】 美術作業

2019-10-01 14:17

台大開南創客聯盟獲獎 立下探勘技術新里程碑

2019-10-01 13:32

111學年起大考出混合題型 考券改卷卡合一

2019-10-01 14:28

數感實驗室／e=2.71… 為什麼會有「歐拉數」？

2019-10-01 15:00

帶著全家一起「服務」學生 中山工商老師蕭珀如獲表揚

2019-10-01 16:23

學校食材溯源拚登錄率 菜色乾脆單一化

2019-10-01 14:28

攜手機入考場務必完全關機 違規最重扣全部成績

2019-10-01 12:24

北科大攜中小企業聯輔會 育高階財務管理人才

2019-10-01 15:04

EMBA 3.0時代 北科大簽署高階財務人才產學計畫

2019-10-01 14:47

學校食材登錄率提高 農委會：各校努力點做得到

2019-10-01 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top