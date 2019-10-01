明年各廠陸續推七期環保機車 環署將補助購買
為降低空汙排放，環保署明年加強補助購買較環保的七期車，但有媒體報導目前台灣市面上並無任何一款七期環保機車，補助恐怕「看得到吃不到」。環保署今天發出新聞稿回應，明年一月開始國內大廠將陸續推出符合七期排放標準的機車，民眾可視需求選購並申請補助。
環保署表示，依據移動汙染源空氣汙染物排放標準規定，機車七期排放標準民國110年1月1日起實施，經過向國內機車製造廠查詢結果，目前國內三大燃油機車廠均投入七期車輛生產前置作業，其中光陽工業股份有限公司及三陽工業股份有限公司公司，預計將於今年12月底前取得認證，明年1月即可上市銷售；台灣山葉機車工業股份有限公司則預計於明年7月推出符合七期排放標準機車。因此明年起民眾即可視需求選購七期車輛，領取政府各項補助款。
環保署說明，由於七期排放標準與第四期排放標準比較，標準加嚴約85%以上，對於降低空氣汙染也具有相當效果，因此規畫明年起擴大淘汰老舊機車（一至四期機車）換購電動機車或七期燃油機車，重型電動機車或七期燃油機車將有5000元、輕型電動機車則有3000元補助，以加速老舊機車汰換，改善空氣品質。相關補助辦法正在研訂中，預訂今年10月底前預告，11月底前公告。
環保署表示，本項補助措施提出前已先向國內機車製造廠徵詢可行性，確認具體可行才提出政策規畫，不會有報導所述看得到吃不到的情況，請民眾勿需擔心。
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