「看看魚群呷飽沒？」精準投餵飼料靠這個

2019-10-01 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



餌飼料的控制是養殖漁業的重要環節，為協助箱網養殖業者做好投餵管理，農委會水試所研發「箱網養殖生物活動力監測系統」，根據灑料後魚隻搶食過程的水花噴濺程度以及游動狀態，配合水下影像分析，判斷魚隻的飽食程度，以避免投餌過多造成浪費，同時並可觀察魚隻的活動情形與健康狀況。

水試所表示，餌飼料的支出大約占箱網養殖成本的5成左右，若能減少浪費，便可以大幅降低養殖成本，增加利潤，還可減少汙染問題，使養殖環境維持乾淨，魚體保持健康。

水試所表示，台灣目前的海上箱網養殖產業以黃鱲鰺、石斑、海鱺為主力魚種，由於多採人工投餵方式，往往需要憑藉「老師傅」的純熟經驗，來判斷飼料投餵是否足夠，魚群是否吃飽，或者是否有異常狀況等，因缺少具體的量化數據可供參考，以致於容易出現為避免魚隻未吃飽，而過量投餵。

水試所開發的「箱網養殖生物活動力監測系統」，分別於水面與水中架設防水攝影機，並於運算主機搭配視覺分析軟體，運用「水花偵測演算法」與「魚群游動量化演算法」兩種方式進行演算。

水面上的環境以「水花偵測演算法」進行分析，一般來說，餵食初期因魚群搶食飼料，水花噴濺程度通常較大，後期則較無水花；本系統利用視覺軟體將水花與背景切離，以水花分布範圍及大小判定噴濺程度，作為魚群是否飽食的依據。至於水下環境則運用「魚群游動量化演算法」，以像素值擾動幅度高低來分析魚隻的活動力。

水試所表示，這套系統目前已在民間的黃鱲鰺箱網養殖場進行測試，期望能協助業者決定餌飼料換料與單位投放量，提供精準投餵管理的參考，估計若能減少1成的飼料費用支出，則可降低5%的生產成本，即每口箱網每年可省下20萬元的飼料支出，提高養殖生產效益。