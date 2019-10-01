大陸十一長假登場 墾丁陸客：我們既稀有又瀕絕

2019-10-01 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



大陸十一國慶「黃金周」7天長假今天登場，自由行陸客首選地之一的屏東墾丁，今年受陸客自由行暫停和旅遊團緊縮影響，飯店的陸客住房率本月再跌到3%，和去年十一長假相較，更大減逾九成，民宿業在稀釋後感受更明顯；旅宿業者感嘆今年十一長假陸客「寥寥可數」，對照過去飯店、民宿早就訂滿，墾丁彷如被陸客「攻占」的觀光榮景，讓人不勝唏噓。

墾丁福華度假飯店過去自由行陸客約占二成，連假會再增加，去年大陸十一長假期間承接自由行陸客和旅遊團有上百間，今年剩下10多間，大減九成，凱撒和夏都沙灘酒店更跌破九成，多家中小型飯店更是掛零。

墾丁地區一家星級飯店主管說，大陸十一長假適逢台灣暑假結束後的旅遊淡季，過去因有自由行陸客，讓墾丁的淡季不淡，平均訂房率一舉拉高到九成，今年8月1日暫停來台自由行，又打回原點，還好有觀光局國旅秋冬獎勵補助，本周住房率在六至七成。

小墾丁渡假村總經理張福生說，今年大陸十一長假期間，只接待5個旅遊團，較去年同期的27團，大減八成，還好有國旅秋冬遊獎勵，帶進國旅的客源，10月平均訂房率超過八成。

民宿業者溫慶明說，大陸十一長假以年輕人和家庭的自由行陸客為主，喜歡選擇價位較飯店低的民宿，租電動自行車、包車或搭墾丁街車四處輕鬆玩；自由行暫停後，民宿首當其衝，今天在墾丁的陸客寥寥可數，讓人懷念過去十一陸客潮盛況。