千挑萬選！2019農村好物選拔結果今出爐

2019-10-01 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



2019農村好物選拔活動，從今年8月，經過專家評選及全國超過12萬的網路票選結果，在激烈角逐後，選出50項產品為今年的農村好物。

農委會水保局表示，今年超過130件農村特色產品報名角逐，參與的商品各具特色且品質優良。「農村好物」產品，除是合法加工場域生產、符合食品衛生法規檢驗及擁有完整食品包裝標示等條件外，今年還特別邀請業者親自進行參賽產品簡報，由通路、食安、行銷等專業領域專家，一同參與現場試吃品評，選出具有市場潛力的農村特色產品進入網路票選。最終依據專家評審90％及網路票選10％的比重，計算總分選出50項產品。

水保局表示，本次獲選50項農村好物中，有獲得世界巧克力大賽金牌殊榮的「茶香巧韻．賞味禮盒(福灣莊園巧克力有限公司)」，將台灣茶種與巧克力完美結合，品味過程中茶味的甘醇在巧克力中巧妙湧現；還有由神農獎得主嚴選金鑽鳳梨所製成的「神農賞鳳梨鮮果汁(保證責任屏東縣龍潭果菜生產合作社) 」，無添加一滴水、完全能感受鳳梨純粹酸甜滋味，另有來自馬祖特色美食製作而成的「原味淡菜仙貝(愛蜜麗工作室)」，滿口濃濃海味的淡菜仙貝，口味獨特爽口讓人印象深刻。