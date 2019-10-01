高層次超音波檢查 助孕媽確保胎兒器官健康無遺漏

2019-10-01 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



一名位懷孕22周的年輕孕婦，近日產檢進行高層次超音波，意外發現胎兒單側腎發育不全；另一名懷孕21周的孕婦也透過高層次超音波，發現寶寶頭骨鈣質不足，幸好及早發現，經醫師建議這名媽媽多飲用牛奶或豆漿補充鈣質，避免寶寶出生後才發現頭骨發育不全。

東元綜合醫院婦產部超音波中心主任醫師吳依誠表示，每一名媽媽都會在孕期做檢查，保證胎兒發育良好，但根據衛福部106年全民健康保險醫療統計年報數據顯示，106年先天性畸形、變形與染色體異常的就診人數達25萬126人，就診率隨年齡成長而遞減；以0至4歲以下的6萬2080人為最高。

吳依誠指出，產檢時，一般型超音波可以讓婦產科醫師藉此觀察寶寶在子宮內的一舉一動，初步評估胎兒大小、心跳、胎盤與羊水量，但更詳細的胎兒器官結構則要透過高層次超音波，若及早發現器官異常，才可及早做適當處置。

以上述的胎兒單側腎發育不全案例來說，若兩側腎臟發育不全時，胎兒常於出生後很快死亡，而產檢就檢出單側腎臟發育不全，可進一步仔細檢查心臟、腸胃、生殖和泌尿道是否合併其他異常，也可在一出生就開始追蹤治療，若等到少年時期發病才發現並治療，往往有可能已無法挽回。