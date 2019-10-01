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高層次超音波檢查 助孕媽確保胎兒器官健康無遺漏

2019-10-01 15:15聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

一名位懷孕22周的年輕孕婦，近日產檢進行高層次超音波，意外發現胎兒單側腎發育不全；另一名懷孕21周的孕婦也透過高層次超音波，發現寶寶頭骨鈣質不足，幸好及早發現，經醫師建議這名媽媽多飲用牛奶或豆漿補充鈣質，避免寶寶出生後才發現頭骨發育不全。

東元綜合醫院婦產部超音波中心主任醫師吳依誠表示，每一名媽媽都會在孕期做檢查，保證胎兒發育良好，但根據衛福部106年全民健康保險醫療統計年報數據顯示，106年先天性畸形、變形與染色體異常的就診人數達25萬126人，就診率隨年齡成長而遞減；以0至4歲以下的6萬2080人為最高。

吳依誠指出，產檢時，一般型超音波可以讓婦產科醫師藉此觀察寶寶在子宮內的一舉一動，初步評估胎兒大小、心跳、胎盤與羊水量，但更詳細的胎兒器官結構則要透過高層次超音波，若及早發現器官異常，才可及早做適當處置。

以上述的胎兒單側腎發育不全案例來說，若兩側腎臟發育不全時，胎兒常於出生後很快死亡，而產檢就檢出單側腎臟發育不全，可進一步仔細檢查心臟、腸胃、生殖和泌尿道是否合併其他異常，也可在一出生就開始追蹤治療，若等到少年時期發病才發現並治療，往往有可能已無法挽回。

醫師也提醒，高層次超音波檢查時，還是可能有一些遺漏的風險，包括先天性心臟病、先天性橫膈膜缺損、腦神經管裂縫、手足內外翻、多指趾、併指趾或缺失、氣管食道廔管、尿道下裂、隱睪、巨腸症、無肛症、臍帶打結、腹壁裂、耳朵異常、染色體異常等。孕媽媽們應在懷孕期間尋找專業醫師進行高層次超音波評估胎兒的健康，才能及早發現，及早治療，或是讓父母有充足的時間去思考後續處置。

東元綜合醫院婦產部超音波中心主任醫師吳依誠表示，詳細的胎兒器官結構要透過高層次超...
東元綜合醫院婦產部超音波中心主任醫師吳依誠表示，詳細的胎兒器官結構要透過高層次超音波檢查，若及早發現器官異常，才可及早做適當處置。圖／東元醫院提供
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