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腸病毒反轉師長別放鬆 南部2歲重症童加護病房搶救

2019-10-01 15:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

上周腸病毒就診人次終於下降，但仍高達兩萬多人次，甚至有264班停課，創單周新高。...
上周腸病毒就診人次終於下降，但仍高達兩萬多人次，甚至有264班停課，創單周新高。 圖／聯合報系資料照片
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腸病毒反轉，就診人次連5周攀升，上周終於下降，但仍高達兩萬多人次，甚至有264班停課，創單周新高，持續有重症個案。疾管署今公布，上周新增2例腸病毒71型感染併發重症病例，今年累計42例腸病毒重症病例，以感染腸病毒71型33例居冠，籲師長仍不可掉以輕心，應持續加強手部衛生及環境消毒，落實生病在家休息，以免造成交叉感染。

新增2例腸病毒併發重症個案為北部5歲女童及南部2歲男童，症狀包括發燒、嗜睡、嘔吐、疱疹性咽峽炎、肌抽躍等，經通報檢驗均確診為腸病毒71型併發腦炎。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部5歲女童住院後病況順利好轉，住院8日已康復出院，但南部2歲男童住院後，併發腦幹腦炎、心肺衰竭，目前生命跡象穩定，仍在加護病房住院治療中。

近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動；今年累計333例腸病毒71型個案，創四年同期新高。據疾管署資料，上周國內腸病毒門急診就診共計20980人次，較前一周下降7.7%。

目前國內腸病毒疫情仍處流行高峰期，以中南部下降較明顯，北部和東部則持平。疾管署副署長羅一鈞表示，研判疫情會持續下降，預估於10月中旬脫離流行期。

疾管署再次提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，由於腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一周內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以掌握治療黃金期。

據疾管署資料，上周國內腸病毒門急診就診共計20980人次，較前一周下降7.7%。...
據疾管署資料，上周國內腸病毒門急診就診共計20980人次，較前一周下降7.7%。記者陳婕翎／攝影
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腸病毒疫情
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