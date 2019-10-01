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一週2萬人次因腸病毒就醫 最快10月中脫離高峰

2019-10-01 15:07中央社 台北1日電

腸病毒疫情仍在流行高峰，上週單週腸病毒門急診就診超過2萬人次，不過疾管署副署長羅...
腸病毒疫情仍在流行高峰，上週單週腸病毒門急診就診超過2萬人次，不過疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情呈現下降跡象，最快10月中旬脫離高峰。圖／本報資料照片
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腸病毒疫情仍在流行高峰，上週單週腸病毒門急診就診超過2萬人次，也有2童感染併發重症。疾管署副署長羅一鈞今天表示，腸病毒疫情呈現反轉下降跡象，最快10月中旬脫離高峰。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報時表示，上週（9月22日至28日）國內腸病毒門急診就診共計2萬980人次，較前一週下降7.7%，仍處流行高峰期，以中南部下降較明顯，北部和東部持平。

上週新增2例腸病毒併發重症個案，為北部5歲女童及南部2歲男童。分別於8月31日及9月13日發病，症狀包括發燒、嗜睡、嘔吐、疱疹性咽峽炎、肌抽躍等，經通報檢驗都確診為腸病毒71型感染併發腦炎。目前北部5歲女童已康復出院，南部2歲男童仍在加護病房治療中。

羅一鈞表示，腸病毒疫情雖還在流行高峰，上週因腸病毒停班共有264班，比前一週略高。但整體呈現反轉下降趨勢，疫情最快10月中旬脫離高峰。

近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動；今年累計333例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期。

疾管署防疫醫師林詠青則說，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，由於腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一週內，務必留意病情變化。

如果病童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送大醫院治療。

腸病毒疫情
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