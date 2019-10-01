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成大登革熱群聚再一例 外校人士參加社團感染

2019-10-01 14:59聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

成大登革熱校園群聚又現新個案，疾病管制署今公布，台南市新增1例本土登革熱病例，為永康區勝利里19歲男性，個案雖不是成大學生，但可能感染期間常到成功大學勝利校區參加社團活動而感染可能性較高。目前5例成大群聚個案都有該校區活動史，已加強防治及管制措施，疫情須持續監測至10月底。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案9月25日出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、口乾食欲不振等症狀，曾於27日就醫，29日出現紅疹後再次就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，於昨日傍晚確診，型別檢驗中。目前個案住院防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀。

羅一鈞說，個案與9月29日公布的其中1名個案為同社團成員，初步研判於勝利校區感染的可能性較高。衛生單位今日進行住家周遭及育樂街活動地戶內外化學防治，並造冊追蹤同活動地點各社團成員健康情形，預估今明兩天內會完成造冊。

成功大學已針對全校師生加強發燒監測，由於從群聚感染源、上個月12日確診的境外移入成大學生，至其他4例成大群聚相關個案，都有勝利校區學生第二活動中心芸青軒周邊活動史，已於昨日起關閉位於該學生第二活動中心以利防治工作。羅一鈞表示，成功大學校園內並未出現病媒蚊指數升高情形，透過積極防制，疫情仍在掌握中。

今年截至9月30日國內累計90例本土登革熱病例，為高雄市57例居冠、台南市29例次之，另外，新北市2例及桃園市、台北市各1例。另有399例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、菲律賓及泰國為多。

疾管署表示，目前氣溫仍利於病媒蚊生長，且近期受中度颱風米塔及其外圍環流影響，各地皆有局部降雨機會，提醒民眾不可掉以輕心，應持續加強防蚊措施，雨後落實環境巡視與孳生源清除，確保自身及周遭親友健康。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

疾管署防疫人員於台南市成功大學校園進行孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員於台南市成功大學校園進行孳生源查核。圖／疾管署提供
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