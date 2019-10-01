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EMBA 3.0時代 北科大簽署高階財務人才產學計畫

2019-10-01 14:47聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

台北科技大學EMBA與財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會今天簽署合作備忘錄，產學合作推出「高階財務管理人才聯合培育計畫」，109學年上路。

北科大表示，此計畫由雙方共同規劃高階財務管理人才培育專業課程、編製教材並訂定結業標準，以強調雙證（包括經濟部頒發的高階財務管理顧問證照、台北科大EMBA碩士學位證書）、堅強師資及嚴格訓練課程為特色。此計畫也是目前台北科大管理學院推動EMBA 3.0課程改革創新項目中的一個重要關鍵環節。

北科大校長王錫福在簽約儀式上表示，「高階財務管理人才聯合培育計畫」是國內教育與經濟跨領域結合的創舉，運用北科大EMBA的教學體系，結合中小企業聯輔會的訓練資源與經驗，為EMBA加值。

王錫福說，希望此計畫能培育企業領導者，讓他們成為推動管理知識與產業再造創新的舵手，更養成高階財務管理人力資本，強化企業經營財務體質。

王錫福說，台北科大以工業建國為使命，過去100年養成了許多優秀的工程人才，並對國家發展做出重大的貢獻。未來的100年將是管理人才的時代，校方因此加強EMBA加強理論與實務方面的訓練，提升面對國際化、新科技、轉型與創新議題的前瞻、競爭、應變與決策能力。

北科大管理學院院長邱垂昱說，多項科技的新發展，已經對生活環境與產業經營的模式帶來了重大的衝擊。站在管理浪尖上的經理人，必須在理論與實務間積累足夠的能量，以洞見觀察、掌握時機，啟動企業變革，成為競爭趨勢的領航者。

財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理許婉琪說，此計畫能進一步落實「因應國際環境變化，積極輔導中小企業」的政府政策。中小企業聯輔會用多年投身人才培育的成功經驗投入課程，藉以提升EMBA的財務管理觀念與實務技能，期望強化企業財務體質。

北科大首度與中小企業聯輔會共同規劃高階財務管理人才培育專業課程。圖／台北科技大學...
北科大首度與中小企業聯輔會共同規劃高階財務管理人才培育專業課程。圖／台北科技大學提供
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