EMBA 3.0時代 北科大簽署高階財務人才產學計畫

2019-10-01 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台北科技大學EMBA與財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會今天簽署合作備忘錄，產學合作推出「高階財務管理人才聯合培育計畫」，109學年上路。

北科大表示，此計畫由雙方共同規劃高階財務管理人才培育專業課程、編製教材並訂定結業標準，以強調雙證（包括經濟部頒發的高階財務管理顧問證照、台北科大EMBA碩士學位證書）、堅強師資及嚴格訓練課程為特色。此計畫也是目前台北科大管理學院推動EMBA 3.0課程改革創新項目中的一個重要關鍵環節。

北科大校長王錫福在簽約儀式上表示，「高階財務管理人才聯合培育計畫」是國內教育與經濟跨領域結合的創舉，運用北科大EMBA的教學體系，結合中小企業聯輔會的訓練資源與經驗，為EMBA加值。

王錫福說，希望此計畫能培育企業領導者，讓他們成為推動管理知識與產業再造創新的舵手，更養成高階財務管理人力資本，強化企業經營財務體質。

王錫福說，台北科大以工業建國為使命，過去100年養成了許多優秀的工程人才，並對國家發展做出重大的貢獻。未來的100年將是管理人才的時代，校方因此加強EMBA加強理論與實務方面的訓練，提升面對國際化、新科技、轉型與創新議題的前瞻、競爭、應變與決策能力。

北科大管理學院院長邱垂昱說，多項科技的新發展，已經對生活環境與產業經營的模式帶來了重大的衝擊。站在管理浪尖上的經理人，必須在理論與實務間積累足夠的能量，以洞見觀察、掌握時機，啟動企業變革，成為競爭趨勢的領航者。