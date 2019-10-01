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病變前除幽門螺蜁桿菌 可降七八成胃癌風險

2019-10-01 14:46聯合報 記者邱宜君╱即時報導

胃癌居台灣癌症死因第七名，超過八成是幽門螺蜁桿菌感染引起。台大醫院與國際學者制定出26項胃癌預防治療共識，首推「癌前病變發生前就根除桿菌，防癌效果最好。」台大估計，若結合大腸癌推行胃癌篩檢，應符合成本效益，平均10萬元就能預防一個人得胃癌，費用遠低於胃癌治療。

副總統陳建仁今天出席國際胃癌預防治療共識暨世界保胃日記者會，他表示，台灣胃癌防治成績斐然，過去二十年來，胃癌發生率已降三分之一，死亡率則減半，其中幽門螺旋桿菌的篩檢和治療是關鍵。

台北榮總卓越癌症研究中心主任吳俊穎說，許多患者罹癌前都有萎縮性胃炎或小腸化生等癌前病變，長達15到30年才變成胃癌。過去建議有癌前病變就接受除菌治療，治療後每半年至一年做胃鏡追蹤，現在最新防治共識更積極，建議成年人發生癌前病變前，發現有菌就要除菌。

台大醫院消化內科主治醫師劉志銘粗估，癌前病變發生後才除菌，胃癌風險降三到四成；癌前病變前就除菌，胃癌風險更可降七到八成。平均每篩檢並治療100人，可預防2人變成胃癌，以目前篩檢加治療需要大約2000元來計算，花費10萬元就可以少一人罹癌，遠低於罹癌後手術住院等醫療總支出。

劉志銘指出，幽門螺蜁桿菌主要是經過糞口傳染，感染率隨年齡上升，台灣目前10歲以下幽門螺旋桿菌感染率小於5%，10到20歲大約5到10%，20歲以上成年人還有25到30%。目前國健署有與台大醫院內科部教授李宜家合作，試辦「二癌篩檢」，即在50歲以上國民接受例行大腸癌篩檢時，同時篩檢幽門螺旋桿菌。

另外，台大醫院也宣布重大研究成果，今榮登頂尖醫學期刊《刺胳針》，證實除菌治療相當安全，沒有抗藥性或破壞腸道菌相的疑慮。研究主持人劉志銘表示，台灣九所醫學中心共同追蹤1241人長達一年，發現不論使用14天序列性療法、10天鉍劑四合一療法、三合一療法，除菌後再感染率僅2%，腸道菌相在兩個月至一年就恢復除菌前的多樣性，腸道抗藥性也在兩個月後回到除菌前狀態。

台大醫院與各國專家學者共同發表最新胃癌預防治療共識。圖為副總統陳建仁（左四）、台...
台大醫院與各國專家學者共同發表最新胃癌預防治療共識。圖為副總統陳建仁（左四）、台大醫院院長陳石池（左五）、副院長吳明賢（右四）、北榮卓越癌症研究中心主任吳俊穎（右二），台大醫院消化內科主治醫師劉志銘（後排右八）。記者邱宜君／攝影
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胃癌台大醫院罹癌
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