女生愛看！男生健身必練這五大部位肌肉

2019-10-01 15:16 聯合新聞網 網路溫度計提供



女生愛看，男生必練身體部位。圖／網路溫度計提供 分享 facebook 現代人普遍工作忙碌，特別是需要經常加班的上班族，常常一整天必須坐在自己位子上，加上三餐為求方便導致飲食不正常，久而久之身材開始走樣，出現嚴重發福的情況，這種「職業傷害」想必令不少人心有戚戚焉！

然而好的身材不僅是健康的象徵，往往也是一個人自信的來源，更有機會因此受到他人的青睞。但常態加班、下班疲累，要想辦法擠出時間，揮灑汗水去運動，對許多人來說又彷彿是天方夜譚一般，因此現在越來越多人會選擇穿「塑身衣」，不僅既簡單又能快速達到雕塑的效果，就能達到同樣的效果。話不多說，今天就讓我們用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你女性最愛看的男性肌肉部位排名，同時一窺男性塑身衣神奇的世界吧！

女生愛看、男生必練五大部位

就像男生愛看正妹一樣自然，男性擁有良好的身材曲線同樣讓人覺得賞心悅目。除了基本的保養與穿搭美學，身材線條也越來越重要，為此，不少人都會趁著下班之餘，撥出幾個小時的時間上健身房「保養」一番。

然而維持身材更應該講求高效率，尤其是對現代忙碌的都市人來說，想要上健身房幾乎都要排除萬難才能擠出時間，對於初踏入健身房，或是最近才下定決心要開始運動的人，不妨就先從這「五大女生最愛看的部位」著手吧！

腹肌

從網路聲量來看，最多網友首推的就屬腹肌了！或許是因為腹肌屬於相對難練的肌群，想要有明顯的腹肌除了要勤於苦練一段時間，同時還必須要減低體脂肪，才能在撩起衣服的同時，不經意的露出性感又撩人的腹部曲線，讓人看了心癢癢。

網友怎麼說：「像巧克力，看起來很好吃」

臀大肌（股四頭肌）

性感的屁股一直被誤會是女生的專利，但實際上在衡量一個男生的身材時，擁有一個渾圓的翹臀往往也是大加分！穿褲子會顯得更挺、更好看不用多說，屁股翹也經常被認為是體力好的象徵。

網友怎麼說：「屁股翹穿合身西裝褲好看又性感！！」

胸肌

胸肌也是網友討論相當熱門的選項之一，除了直接影響到穿衣服好不好看，能不能撐起衣服的立體感，不少網友認為胸肌除了視覺上的享受，還可以拿來躺，有著厚實的胸膛也給人較為可靠的感覺。

網友怎麼說：「胸肌大一點躺起來比較舒服～」

背肌

背肌屬於胸肌的拮抗肌，雖然一般人較少會注意到，但對於女生來說，也是個總讓人忍不住多瞄幾眼的部位。有著結實的背肌，不僅讓人感覺較有安全感，也給人強壯健康的可靠感。

網友怎麼說：「蜿蜒的背肌曲線給人無限的想像」

手臂（二頭、三頭肌）

手臂算是日常生活當中最容易觀察到的肌肉部位，因此也成為許多女生喜歡偷看的地方。由於算是相對好練的部位，稍微練一下就可以有線條，絕對是投資報酬率最高的部位！

網友怎麼說：「手的青筋真的超讚的！」

塑身衣網路聲量趨勢大調查

雖然每個人都想要有姣好的身材曲線，卻常常苦於忙碌上班生活，找不到空檔時間好好運動一番，這時便轉往其它不需要靠運動，聲稱能夠減肥瘦身的旁門左道，下場往往是既傷身又傷荷包。事實上，撇開各種亂七八糟吃減肥藥傷健康的方式，想要立刻「見效」其實還有更健康的選擇，像是現在就有越來越多人上班族，轉往尋求塑身衣的幫助。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查也發現，網路上針對討論「塑身衣」的網路聲量在9月份快速竄升，甚至有許多網帥開箱分享自己的使用心得，吹起一股男用塑身衣風潮。

小S現身塑身衣記者會

塑身衣品牌盛事就連天后也來湊一咖！日前知名塑身衣品牌維娜斯，在男仕新品「MAN VENUS」發表記者會上，特別找來代言人小S出席，不只瞬間成為全場焦點，與男模們逗趣的互動，也成為另類熱議話題，帶動網路聲量。此外，現場還有多名網帥一同前來共襄盛舉。看看各個擁有姣好身材的帥哥們齊聚一堂，光是畫面就令人覺得賞心悅目，讓人多希望自己也能是其中一員啊！

網帥「Adam」街頭休閒穿搭

很多人可能誤以為塑身衣都是穿在裡面，露出來會很奇怪，實際上現在的塑身衣不僅可以達到雕塑曲線的效果，還兼具時尚潮流的設計感，就算是作為日常穿搭也相當適合。就連網路上的網帥們，平常分享的照片中，也能見到塑身衣穿搭的搭配！

網紅「關關」開箱實測

大家對女用塑身衣見怪不怪，但男用塑身衣卻讓人覺得相當新奇，就有網紅搭上這樣的風潮，特別拍攝穿著男用塑身衣的體驗過程，有趣的影片內容不僅吸睛，不到一週就吸引破萬觀看人次，連帶一同揭開塑身衣產業的神秘面紗，顛覆對塑身衣的傳統印象。

網帥「增增」分享心得

並非只有身材普通的人需要塑身衣，就算是身材姣好的男模，有時也需要求助於塑身衣，來塑出更好的體態，或保持好身材。網紅「增增」近日也在個人Instagram上分享，男用塑身衣與腳套的使用心得，讓不少網友直呼長知識！

塑身衣大解密：連身及膝款

說到塑身衣，一般人的印象大概都停留在類似「束腹」的造型，認為只能雕塑腹部曲線，隱藏鮪魚肚，實際上卻不然，例如以連身及膝款塑身衣來說，除了可以趕走鮪魚肚，讓整個人的身形更為英挺、顯瘦，同時還能拉提背部與臀部線條，簡單搭配牛仔褲作為日常穿搭，看起來就俐落又時尚！

此外像是許多上班族都會面臨的「久坐」困擾，脂肪快速堆積於下半身，隨著年齡增長，新陳代謝的功能快速下降，職業傷害的影響更是越發明顯，以這款塑身單品來說，就屬久坐族的救星，別忘了，臀部也是女生愛看的肌肉部位啊！

塑身衣大解密：腳套

別以為塑身衣能夠雕塑曲線的部分，僅侷限於上半身。事實上，現代許多男性面對高壓生活節奏，時常在外奔波與久站，導致腿部感到不適的困擾，塑身衣也能幫你解決！

這種專門針對需要四處奔波的外勤族，或是地勤人員設計的腳套，除了可以舒緩各種因工作造成的腿部不適感，健身運動時穿著，也能幫助訓練後肌肉的放鬆，更不用說還可以雕塑小腿線條，形塑出緊實完美的曲線。擁有好身材的同時，體態也倍感輕盈，作為平日穿搭也相當時尚！

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