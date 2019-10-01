全台最高加油站停業整修 中橫加油手冊教你去哪加油

2019-10-01 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



全台最高的中橫公路關原加油站自8月起停業5個月整修，中油雖提醒駕駛加滿油再上路，但仍有許多遊客上山後，沒油求助警方。臉書粉專「中橫路況交通資訊站」特地製作一份中橫加油教戰手冊，載明各加油站營業時間、路程及方位圖，方便民眾分享，吸引許多人大讚佛心。

位於海拔2374公尺、中橫公路的中油關原加油站，是全台最高加油站，已營運32年全年無休，為汰換老舊管線和油槽，自8月6日起停業5個月整修。但許多用路人不知道加油站整修未營業，開車上山後沒油可加顧路，只好求助警方，根據警方初步統計，加油站整修兩個月以來，光是車輛沒油案件，大約就有30幾件。

上月29日南投有一名81歲老翁自行開車前往中橫公路，家屬找不到人向警方求援，員警發現老翁後，這才表明車快沒油，趕緊先把人安置。而中油為提供公路單位等特殊情況用油，在停業期間協調新城警分局合歡派出所，放部分油料在派出所；警方表示，巡邏車大概一周前往梨山或清境加油站加一次油，會順道載回1200元的汽油，基於為民服務，會給予民眾約100至200元用油，有足夠的油前往最近的加油站。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉專經常分享中橫第一手路況資訊，讓用路人參考。昨自製中橫的加油教戰示意圖，以「合歡派出所」為中心，分別標註太魯閣、梨山及清境等三大加油站的相關位置及路程時間。

根據示意圖，以合歡派出所（近關原加油站）為中心點，往東太魯閣行駛，須走70公里、約1小時49分抵達富世村太魯閣加油站，營業時間到晚上7時；往台8線梨山方向行駛，須走34.5公里、約58分抵達梨山加油站，營業時間至晚上6時；往南投方向台14甲線行駛，34.7公里、約1小時2分到清境加油站，營業時間至晚上10時。