網頁設計競賽常勝軍 新竹高商17連霸

2019-10-01 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



國立新竹高商資料處理科一、二年級學生參加「2019全國慈善科技人文網頁設計比賽」，推出濕地觀察、傳統樂器、新竹飲食及人物介紹、長照等網頁內容，在全國387件作品、1333人的競爭中，拿下16項獎項，總計獲得2金獎、2銀獎、6銅獎及6佳作的優異成績，為比賽最大贏家。

「全國慈善科技人文網頁設計比賽」今年以邁入第20屆，新竹高商自2003年首次參賽，已連續17年獲獎，今年囊括高中組過半以上的獎項，為歷年之最。指導老師陳尚斌指出，在APP盛行的現在，網頁製作的重要性並沒有減少，可惜國內相關的競賽越來越少，因此本項競賽每年總能吸引國內高中、大學具備網頁設計技能的學生踴躍報名參加。

校方表示，比賽評委給新竹高商的學生作品評語「雖然都出自同一位老師的指導，但每件作品的風格、版型卻完全不同，但又能看出新竹高商獨有的特色，足見新竹高商學生的創意無限，而指導老師的功力也相當出眾⋯。」，對學校是極大肯定。

新竹高商校長劉曉雯表示，新竹高商資料處理科從去年開始，在高二專題實作課程中，採取同科跨班、4師協同教學的方式進行，亦即2班學生，可以依據4位老師不同專長，從網頁設計、APP創作、程式設計及小論文撰寫中，跨班選擇自己喜歡的主題、技能來修課。