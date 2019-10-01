網頁設計競賽常勝軍 新竹高商17連霸
國立新竹高商資料處理科一、二年級學生參加「2019全國慈善科技人文網頁設計比賽」，推出濕地觀察、傳統樂器、新竹飲食及人物介紹、長照等網頁內容，在全國387件作品、1333人的競爭中，拿下16項獎項，總計獲得2金獎、2銀獎、6銅獎及6佳作的優異成績，為比賽最大贏家。
「全國慈善科技人文網頁設計比賽」今年以邁入第20屆，新竹高商自2003年首次參賽，已連續17年獲獎，今年囊括高中組過半以上的獎項，為歷年之最。指導老師陳尚斌指出，在APP盛行的現在，網頁製作的重要性並沒有減少，可惜國內相關的競賽越來越少，因此本項競賽每年總能吸引國內高中、大學具備網頁設計技能的學生踴躍報名參加。
校方表示，比賽評委給新竹高商的學生作品評語「雖然都出自同一位老師的指導，但每件作品的風格、版型卻完全不同，但又能看出新竹高商獨有的特色，足見新竹高商學生的創意無限，而指導老師的功力也相當出眾⋯。」，對學校是極大肯定。
新竹高商校長劉曉雯表示，新竹高商資料處理科從去年開始，在高二專題實作課程中，採取同科跨班、4師協同教學的方式進行，亦即2班學生，可以依據4位老師不同專長，從網頁設計、APP創作、程式設計及小論文撰寫中，跨班選擇自己喜歡的主題、技能來修課。
以「地球之腎。濕地」獲得金獎的資處科二年級學生吳家瑩表示，高一時已有網頁製作經驗，所以今年製作時輕鬆很多，大部分時間都著重於蒐集資料，與高一時著重網頁設計與美工排版時的差異很大；擅長電腦繪圖的學生李茵琪則在參賽後才學習到電腦繪圖與平面設計很不一樣，往往她以為已經很不錯的版面，透過老師指點後，竟然出現截然不同的風格，讓她深深佩服。
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