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腸病毒又增2例 台南2歲童併腦炎仍住院中

2019-10-01 14:13聯合報 記者簡浩正╱即時報導

民眾仍須留意腸病毒疫情。衛福部疾病管制署今公布新增2例腸病毒71型感染併發重症病例，為新北市5歲女童及台南的2歲男童，其中台南2歲男童因病情較嚴重，併發腦炎、心肺衰竭等症狀，仍在住院治療中。

疾管署呼籲，腸病毒本周疫情雖略降，惟仍在流行高峰，且5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，籲請家長等幼兒照顧者不可掉以輕心，應持續加強手部衛生及做好環境消毒與通風，幼兒如感染腸病毒，應在家休息避免與其他嬰幼兒接觸，以免造成交叉感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增2例腸病毒個案為新北市5歲女童及台南的2歲男童，分別於8月31日及9月13日發病，症狀包括發燒、嗜睡、嘔吐、疱疹性咽峽炎、肌抽躍等，經通報檢驗均確診為腸病毒71型並重症。其中雖新北市5歲女童已康復出院，但台南2歲男童因併發腦炎並侵犯腦幹，曾出現心肺衰竭，目前仍在住院治療中。

羅一鈞說，腸病毒疫情從暑假反轉以來，目前仍在高峰。據疾管署統計，上週‭‬9月22日至28日‭‬國內腸病毒門急診就診共計2萬0980人次，雖較前一周下降7.7%，以中南部下降較明顯，但仍破2萬人次；而今‭年已累計42例腸病毒併發重症病例，其中以腸病毒71型33例為多‬。呼籲家長留意家中孩童病情變化，如果出現嗜睡、肌抽躍‭、持續嘔吐等重症前兆，務必立即送大醫院治療。

落實正確洗手，可以預防腸病毒。圖／本報資料照片
落實正確洗手，可以預防腸病毒。圖／本報資料照片
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腸病毒
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