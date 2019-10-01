腸病毒又增2例 台南2歲童併腦炎仍住院中

2019-10-01 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾仍須留意腸病毒疫情。衛福部疾病管制署今公布新增2例腸病毒71型感染併發重症病例，為新北市5歲女童及台南的2歲男童，其中台南2歲男童因病情較嚴重，併發腦炎、心肺衰竭等症狀，仍在住院治療中。

疾管署呼籲，腸病毒本周疫情雖略降，惟仍在流行高峰，且5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，籲請家長等幼兒照顧者不可掉以輕心，應持續加強手部衛生及做好環境消毒與通風，幼兒如感染腸病毒，應在家休息避免與其他嬰幼兒接觸，以免造成交叉感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增2例腸病毒個案為新北市5歲女童及台南的2歲男童，分別於8月31日及9月13日發病，症狀包括發燒、嗜睡、嘔吐、疱疹性咽峽炎、肌抽躍等，經通報檢驗均確診為腸病毒71型並重症。其中雖新北市5歲女童已康復出院，但台南2歲男童因併發腦炎並侵犯腦幹，曾出現心肺衰竭，目前仍在住院治療中。